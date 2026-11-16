Цього року Меланія Трамп провела чимало часу поза межами Білого дому; з’являються повідомлення про те, що її шлюб опинився в «найнижчій точці».

56-річна Меланія одружена з Дональдом Трампом з 2005 року, і за цей час подружжю довелося пережити чимало злетів і падінь. Ходять чутки, що в їхніх стосунках не все гаразд, адже останніми місяцями Меланію не бачили поруч із чоловіком під час багатьох його ділових поїздок. Натомість президента Трампа помічали в компанії його близьких помічників — зокрема Наталі Гарп — та членів родини, як-от Лари Трамп.

Свою оцінку психотерапевтка з питань стосунків Террі ДіМаттео висловила в інтерв’ю The Irish Star.

Письменник Майкл Вулфф припустив, що подружжя Трампів «майже не розмовляє» одне з одним і спить у різних кімнатах Білого дому. Коментуючи ці твердження та відсутність Меланії, Террі ДіМаттео висловила думку, що «корисність» першої леді для її чоловіка могла змінитися.



Фахівчиня зазначила: «У шлюбах, де один із партнерів — нарцис, усе часто сприймається як чорно-біле: або цілком добре, або цілком погано; або цінне, або знецінене; або корисне, або марне; або союзник, або загроза. Коли змінюється “корисність” партнера, можуть змінитися й самі стосунки. Саме це ми й спостерігаємо у випадку з Трампами».

«Тому питання “що буде далі?” не обов’язково означає розлучення». Нарцисичний партнер знецінює та відкидає свого чоловіка чи дружину, водночас зберігаючи фасад шлюбу, оскільки той продовжує виконувати певну функцію.

Дональд і Меланія Трамп (Фото: Getty Images)

Террі зазначила, що існує один особливо важливий аспект, коли стосунки починають руйнуватися. Вона розповіла нам: «Дружина знає. Меланія знає таємниці Трампа. Те, що він робив, з ким пов’язаний, те, що він хоче приховати. Це робить її небезпечною для нього».

Вона додала: «Дружина мала унікальний доступ до людини, що ховається за публічним фасадом. Вона знає цю людину в приватному житті: її історію, справи, зв’язки, проступки, правопорушення, неналежну поведінку, вразливі місця та внутрішні суперечності. Це робить дружину особливо небезпечною для нарцисичного партнера — не тому, що вона загрожує йому безпосередньо, а тому, що вона володіє інформацією, недоступною стороннім, — інформацією, розкриття якої він боїться».

«Це одна з тих динамік, через які завершення стосунків із нарцисом стає настільки складним. Людина, яка була найближчою до нарциса, водночас є тією, хто знає найбільше про справжню сутність, що ховається за фасадом».

Письменник Майкл Вулфф заявив у своєму блозі на платформі Substack під назвою «Howl»: «Усі в Білому домі бояться Меланії Трамп і її влади — звісно, ​​якщо вона вирішить нею скористатися. Більшість вважає, що вона цього не зробить — або, принаймні, не діятиме настільки відкрито, щоб створити пряму загрозу “палацу”, — проте впевненості в цьому немає».

«Водночас вони вважають, що стосунки між президентом і його дружиною, ймовірно, перебувають у найгіршій точці з часів судового процесу за участю Стормі Деніелс — а тоді ситуація була справді критичною».

Коментуючи ці твердження, Террі зазначила, що вони, «ймовірно, відповідають дійсності». Вона додала: «Йдеться не про подружжя, яке переживає кризу у стосунках і намагається відновити втрачений зв’язок. Це двоє людей, які керують тим, як їхній шлюб виглядає в очах зовнішнього світу. І тут ми підходимо до питання публічності».

«Всесвітня відомість не створює якогось особливого типу “нарцисичного” шлюбу. Подібна динаміка може виникнути в будь-якому союзі, де один із партнерів — нарцис. Різниця лише в масштабі: тут “фасад” демонструється на світовій арені».

Експертка продовжила: «Тому я б не сказала, що причиною погіршення стосунків стали проблеми в спілкуванні. Погане спілкування — невіддільна риса шлюбу з нарцисом».

«А як щодо окремих спалень? Самі по собі окремі спальні мало про що говорять. Пари сплять окремо з багатьох причин. Але якщо в основі стосунків уже лежить емоційне відчуження та віддаленість, то організація спальних місць може бути просто відображенням цього стану, а не його причиною».

Насамкінець Террі підсумувала: «Питання не в тому, чи віддалилися Дональд і Меланія Трамп одне від одного. Питання в тому, чи існувала між ними взагалі колись справжня близькість».