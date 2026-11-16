На Київщині внаслідок вибуху загинули четверо людей, серед них неповнолітня: поліцейські працюють на місці події.

Інцидент стався в селі Мала Березанка Броварського району. За попередньою інформацією, дівчина перебувала у стосунках із військовослужбовцем, який перебував у статусі СЗЧ. Вона разом із матір’ю прийшла до його будинку забрати свої речі, і під час конфлікту чоловік кинув вибуховий предмет, імовірно гранату.

На місці загинули 44-річний військовослужбовець, його мати, 17-річна дівчина та її мати. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 ККУ.

На місці події працюють група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київської області.

Проводиться огляд місця події, встановлюються тип вибухового предмета та всі обставини трагедії.