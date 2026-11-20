Українські військові провели операцію під назвою “Ведмежий капкан” на півночі Харківської області, звільнивши 14 населених пунктів і майже 200 кв. км території. Операція проходила в режимі повної секретності. BBC News Україна дізналась її подробиці.

Основне завдання цього контрнаступу – зрізати виступ, який російська армія сформувала влітку в районі харківського села Вільхуватка з боку українського кордону.

Ці дії росіян були не просто бажанням пробитися вглиб української території. Вони реалізовували амбітну задачу генштабу РФ оточити велике угруповання ЗСУ і захопити майже 500 тис. кв. км території Харківщини.

На початку вересня міністерство оборони РФ ледь не у щоденному режимі звітувало, як “стискається оточення” та “закривається котел” навколо майже двотисячного угруповання Збройних сил України у прикордонні Харківської області та у напрямку Великого Бурлука.

Вже 16 жовтня начальник генштабу РФ Валерій Герасимов доповів російському президенту Володимиру Путіну, що операція з оточення українських сил завершена.

Тоді стало відомо, що вона мала назву “Ведмежий кут”. Росія заявила, що вона завершилась повним розгромом українських сил.

Підпис до фото,Таким, згідно із заявою міноборони РФ, був хід операції “Ведмежий кут”. Росіянам нібито вдалось захопити 461 кв. км території та 28 населених пунктів на Харківщині

Її задум полягав в тому, щоб два російських ударних угруповання, рухаючись одночасно зі сходу – з району села Артільне через Вільхуватку – та із заходу – через Вовчанськ та Білий Колодязь, – замкнули кільце в районі селища Приколотне і таким чином відрізали велике угруповання ЗСУ, що обороняє цю північно-східну ділянку Харківської області з центром у селі Різникове (через це операцію ще інколи в росЗМІ називали “Різниківський котел”).

Міністерство оборони РФ заявляє, що операція завершилась успіхом, під контроль російської армії начебто перейшли 28 населених пунктів та майже 461 кв. км території. “Оточене” українське угруповання чисельність майже 2 тисячі бійців начебто повністю знищене.

Щоправда, вагомих доказів контролю за такою великою територією, а тим більш знищення такої великої кількості військових противника Кремль так і не надав. Окремі опубліковані відео, на яких, наприклад, показано встановлення російських прапорів у селищі Білий Колодязь мали очевидні ознаки відеомонтажу з використанням ШІ.

Українська сторона ці заяви росіян про “котел” і “оточення” коментувала сухо, називаючи їх “інформаційними вкидами”, які абсолютно не відповідають дійсності.

Початок українського контрнаступу

Однак ситуація справді розвивалася за негативним сценарієм для ЗСУ і навіть в якийсь момент могла стати “близькою до критичної”, кажуть джерела ВВС в командному складі Сил оборони. РФ не контролювала усю територію, про яку заявляла публічно, але кинула значні сили, щоб обрізати українську логістику на Харківщині.

Наприкінці червня 2026 року, коли Росія почала свою наступальну операцію “Ведмежий кут”, їй вдалося пробити кордон біля села Артільне і просунутися вглиб української території в напрямку на селище Приколотне.

На карті OSINT-проєктів DeepState та “Інститут вивчення війни” (ISW) показано, що в цьому районі російській армії вдалося інфільтруватися вглиб української території на майже 12-15 км, з протилежного флангу – біля селища Білий Колодязь – на майже 15-20 км.

Якби росіяни змогли зімкнути ці “клешні” в районі села Приколотне, то оточення, про яке говорив генштаб РФ, стало б цілком реальним.

Щоб не допустити такого сценарію, український головком Михайло Драпатий на початку вересня розпорядився перекинути на цю ділянку нові сили, зокрема 120-й окремий розвідувальний полк і 475-й окремий штурмовий полк “CODE 9.2”. Останній визначили головною ударною силою.

Під командуванням Угруповання об’єднаних сил спланували контрнаступальну операцію.

Українські підрозділи мали зупинити просування противника, не допустити оточення і зачистити територію. Якщо просто – бійці ЗСУ мали “зрізати” праву “клешню” російського угруповання.

Ця операція отримала назву “Ведмежий капкан”.

Підпис до фото,Українське командування заявляє, що контрнаступальна операція “Ведмежий капкан” досягла успіху, знявши загрозу оточення ЗСУ на Харківщині

За підсумками основного етапу операції українським військовим вдалося не допустити оточення позицій ЗСУ на Харківщині та “зрізати” російський виступ.

Озвучені українською стороною втрати Росії склали близько 800 військовослужбовців та майже 400 одиниць техніки.

Звільнено майже 200 кв. км території та 14 населених пунктів навколо селища Вільхуватка.

В умовах війни ВВС не може оперативно перевірити заяви сторін щодо втрат противника і контролю за територією.

Подробиці операції

Операція “Ведмежий капкан” готувалась в умовах секретності та інформаційної тиші, розказує ВВС News Україна учасник операції, командир 475-го штурмового полку, підполковник Олександр Настенко (позивний “Флінт”).

За його словами, операція ще триває, продовжується зачистка окремих населених пунктів безпосередньо біля українсько-російського кордону.

“Операція ще не завершена, але ситуація вже повністю стабілізована. Загрози, що щось піде не так, практично відсутні. Наш полк разом із суміжними підрозділами під командуванням Угруповання об’єднаних сил зламали плани противника і відновили втрачені позиції”, – заявив комполка.

Він зазначає, що на початок операції ситуація на цій ділянці фронту була доволі складною – російська армія вже закріпилась в районі села Вільхуватка і намагалась пробитися вглиб території.

Про взяття Вільхуватки, а також сусідніх сіл Благодатне і Довжанка російське міноборони повідомляло 3-15 вересня.

Основною метою росіян було пробитися до сусіднього селища Приколотне.

“Ситуація була поганою. Передові ДРГ (диверсійно-розвідувальні групи) армії РФ вже “заскакували” в Приколотне, але ми їх знищили”, – каже Настенко. – Наш аналітичний центр проаналізував дії противника і побачив, що його усі боєздатні штурмові групи висунулися вперед в район Довжанки (близько 6 км до Приколотного, – Ред.). Ми вирішили не рубитися з ними в лоб, а обійти з флангів”.

Щоб перехитрити противника і несподівано зайти йому у фланг українські армійці зробили низку маневрів бронетехнікою.

Зокрема, бійці 475 ОШП на двох танках (Т-80 і “Абрамс”) заїхали по центральній дорозі у село Вільхуватка та почали вести вогонь прямою наводкою, знищивши декілька укриттів російської армії.

Підпис до фото,Українська бронетехніка йде в штурм на позиції росіян біля Вільхуватки на Харківщині, вересень 2026 року.

План спрацював.

Командування РФ вирішило, що саме Вільхуватка є напрямком основного удару української контрнаступальної операції та почало стягувати сюди резерви. Коли російське підкріплення прибуло в населений пункт, ЗСУ завдали по ньому масованого удару безпілотниками.

Знищивши резерви противника, українські війська почали одночасні штурмові дії, рухаючись з півдня і півночі для оточення російського виступу.

“Протягом трьох тижнів, до 10 жовтня, нам вдалося замкнути це оточення противника”, – зазначає підполковник Настенко.

Крім того, українці заблокували можливість того, що росіяни перекинуть підкріплення з території РФ. Для цього активно використовували мінування всіх логістичних шляхів аж на глибину до 30 км.

Командир 475 ОШП називає це “глибокою ізоляцією поля бою”. Враховуючи, що мінування відбувалося на території Росії за допомогою БПЛА, то українцям необхідно було мати надійний зв’язок з дронами (зв’язок Старлінк на території РФ не працює).

Для цього організували меш-мережу за допомогою ретрансляторів.

Крім того, Настенко каже про активне застосування бронетехніки під час цієї операції.

Танки і важкі бронемашини “Бредлі” використали не лише для атаки на Вільхуватку, але й для “зачистки” флангів російського виступу.

Як це вдалося?

Командир CODE 9.2 каже, що спочатку необхідно було розмінувати дороги для висування техніки, встановити пасивний захист на броню, а безпосередньо під час руху безпеку забезпечували відразу декілька важких бомберів “Вампір”. Крім того, українці задіяли перехоплювачі, щоб збивати дрони противника, які намагалися атакувати бронетехніку ЗСУ.

З новацій, які були застосовані під час операції “Ведмежий капкан”, також можна назвати повітряні евакуації поранених з поля бою за допомогою великих коптерів. За декілька тижнів 475 ОШП здійснив сім таких евакуацій.

Роль “Фаланги”

Підполковник Настенко каже, для планування і проведення операції “Ведмежий капкан” залучили створений ще навесні центр мультидоменних операцій “Фаланга”.

Це “дітище” 475-го штурмового полку та 1-го штурмового полку ЗСУ.

В цьому підрозділі зосереджені близько 100 військових, які займаються, в першу чергу, аналізом розвідувальної інформації, яка поступає з різних джерел, та плануванням операцій.

Першою масштабною операцією, яку розробили фахівці “Фаланги” став “логістичний локдаун” Криму в травні-червні 2026 року.

Тоді українські підрозділи провели низку атак на мости, розташовані на Кримському перешийку. Це суттєво ускладнило логістику російської армії на Півдні України, зокрема в Херсонській та Запорізькій областях.

Під час підготовки операції “Ведмежий капкан” спеціалісти “Фаланги” отримали і проаналізували великий обсяг інформації про логістику та пересування російських підрозділів на території Харківщини та сусідньої Бєлгородської області.

Командир 475-го полку каже, що зараз в його підрозділі також розробляють спеціальну військову програму, побудовану на штучному інтелекті (ШІ), під назвою “Фаланга”.

Підпис до фото,Бійці мультидоменного центру “Фаланга” спостерігають за ходом контрнаступальної операції “Ведмежий капкан”

Вона має самостійно, без залучення людини, аналізувати величезні обсяги розвідувальної інформації і давати свої рекомендації щодо проведення бойових операцій.

“В української армії зараз не так багато “точок росту”. Зараз ми намагаємось зробити ще одну. Це має бути електронна система, яка б на першому етапі виконувала роль електронного battle captaine (офіцер, відповідальний за безперервне управління поточними операціями та боєм у режимі реального часу, – Ред.)”, – пояснює Олександр Настенко.

Така програма буде аналізувати, структурувати і фільтрувати інформацію з кіберпростору, відео з БПЛА, дані голосових перехоплень, текстові зведення і навіть інформацію про погодні умови.

Крім того, в ШІ-помічник “Фаланга” завантажуватимуть сценарії успішних операцій для аналізу і відтворення в майбутньому.

Робота над нею вже почалась, закуплене обладнання. Практичне використання в тестовому режимі очікується у грудні.