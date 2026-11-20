Із 1 грудня о 7:00 Естонія призупинить перетин кордону з Росією через усі п’ять автомобільних пунктів пропуску: “Нарва-1”, “Нарва-2”, “Койдула”, “Лухамаа” та “Саатсе”. Уряд пояснив рішення безпековими інтересами та необхідністю забезпечити громадський порядок, пише ЛБ.

Прем’єр-міністр Крістен Міхал заявив, що російська ворожа діяльність проти Естонії не слабшає. За його словами, силові структури за останні роки зафіксували понад десять атак. Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна наголосив, що відповідальність за закриття кордону лежить на Росії.

“Естонія діє спокійно й виважено, але рішуче. Ми не дозволимо Росії використовувати нашу відкритість проти нас самих”, – сказав Міхал.

Обмеження стосуватиметься пересування людей і транспорту через автомобільні пункти пропуску. Залізничні вантажні перевезення триватимуть у межах чинних правил і під суворим митним контролем.

Через шість місяців уряд оцінить, чи потрібно змінювати обмеження. Влада також планує обговорити, як пом’якшити наслідки закриття для жителів південно-східної Естонії та Іда-Вірумаа.