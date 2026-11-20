У Москві на Слов’янській площі відбулося урочисте відкриття бронзової меморіальної дошки Феліксу Дзержинському. Її розмістили на фасаді історичної будівлі Вищої ради народного господарства (ВРНГ), якою він керував у 1924–1926 роках, передає Астра.

На дошці Дзержинський представлений як «видатний державний діяч» та «ініціатор індустріалізації країни».

У церемонії взяли участь віце-прем’єр Денис Мантуров, помічник Путіна Володимир Мединський, голова Мосміськдуми Олексій Шапошников та голова Громадської ради при ФСБ Василь Тітов.

Мединський у своїй промові назвав Дзержинського «ідеалістом-романтиком» і виступив за збереження історичної пам’яті.

При цьому у тексті меморіальної дошки не згадується роль Дзержинського у створенні радянських органів держбезпеки та організації політичних репресій. Він був засновником та керівником ВЧК, а також очолював ОГПУ. Його ім’я пов’язане з періодом червоного терору та масовими репресіями після революції 1917 року.

Що ж, так скоро і пам’ятник на Лубянку повернуть.