Україна отримала майже 8 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility.

Це найбільший одноразовий транш за всю історію програми, повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

«Кошти вже надійшли до державного бюджету. Вони є життєво необхідною підтримкою для збереження фінансової стійкості та забезпечення пріоритетних потреб держави в умовах повномасштабної війни.

З урахуванням цього надходження Україна цьогоріч отримала вже 13,57 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

Фінансування стало можливим завдяки виконанню Україною понад 20 заходів, передбачених Планом України. Попри війну, продовжуємо виконувати взяті зобов’язання та рухатися євроінтеграційним шляхом», – зазначив очільник Уряду.

Як повідомляло Інше ТВ, ЄС схвалив виділення Україні EUR3 млрд в рамках Ukraine Facility