Нацполіція повідомила про п’ять нових підозр у справі міжнародної мережі кол-центрів, пов’язаної з «Хімпромом».

Зловмисники ошукали громадян ЄС майже на 50 мільйонів гривень. Український осередок поліція викрила раніше, затримавши співорганізатора та активних виконавців. Вилучений під час обшуків внутрішній облік і записи розмов із потерпілими допомогли слідчим встановити інших причетних.

Йдеться про продовження міжнародного розслідування, перші результати якого Нацполіція оприлюднила 16 грудня 2025 року. Тоді правоохоронці провели понад 70 обшуків, повідомили про підозру 11 особам, затримали співорганізатора та п’ятьох активних виконавців.

Після обшуків слідчі Головного слідчого управління за оперативного супроводу Департаменту карного розшуку продовжили досліджувати вилучені матеріали. У внутрішніх списках мережі фіксувалося, хто саме ошукував конкретних потерпілих. Ці відомості вивели правоохоронців на ще п’ятьох раніше невідомих слідству фігурантів.

Нові підозри підготували після отримання з-за кордону записів розмов із потерпілими та завершення фоноскопічних і портретних експертиз.

За даними слідства, фігуранти виконували функції тренерки-перекладачки, двох так званих «клоузерів», помічника та охоронця.

Усім п’ятьом повідомлено про підозру в участі у злочинній організації (ч. 2 ст. 255 КК України) та шахрайстві (ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України). Санкція інкримінованих статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Трьох фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України. Тренерці-перекладачці, затриманій у Туреччині, повідомлено про підозру заочно — найближчим часом очікується її екстрадиція до України. П’ятого фігуранта буде оголошено в міжнародний розшук.

Організатор мережі — громадянин України, який залишив країну та перебуває в міжнародному розшуку. За оперативною інформацією, він підтримує прямі контакти з лідером «Хімпрому», відомим як «Мексиканець».

Цього ж чоловіка турецькі медіа називають керівником шахрайської структури, яка облаштувала базу у Стамбулі під прикриттям консалтингової компанії. За оприлюдненими даними, там діяли спеціальні студії для відеодзвінків із підміною облич, використовували підроблені посвідчення, а роботу офісу забезпечувала озброєна охорона.

Серед затриманих у стамбульському кол-центрі була тренерка-перекладачка, якій нині повідомлено про підозру в українському провадженні.