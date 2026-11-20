Найкоштовніший наш скарб – це люди. Люди, які стали на захист нас і нашої землі.

Із зрозумілих причин зараз ми не можемо назвати їх прізвища – тільки псевдо. Але разом із пресслужбою 123 Обр БпС про них розповідаємо.

Пропонуємо вам історію бійця на псевдо «Рак», яку розповів військовослужбовець «Фокус».

Повернувся після поранення. Повернувся і 24 лютого 2022 року

Віталій став до війська у 2014 році. Поблизу Зеленопілля, коли підрозділ чекав на підкріплення, по позиціях ударили «Гради». Він дістав поранення в плече й голову.

«Я пам’ятаю, що мене ніби на кілька міліметрів вправо щось перекинуло. Може, це була хвиля від вибуху чи земля здригнулася — не знаю».

За місяць лікування Віталій повернувся до строю. Саме той обстріл він згадує, коли говорить про свого ангела-охоронця.

24 лютого 2022 року Віталій стояв у черзі біля військкомату в Миколаєві. Людей було багато. Він зателефонував знайомому з тероборони й запитав, чи є місце. Того ж дня його зарахували до ТрО. Невдовзі Віталій перейшов до розвідувальної роти, де прослужив понад чотири роки.

Херсонщина й острови

На Херсонщині Віталій побачив, наскільки змінилася війна з 2014-го. Тепер він служить у 123-й окремій бригаді безпілотних систем, а першу зустріч із дроном на островах згадує так.

«Коли ми у 2022 році зайшли на Херсонщину, почали працювати на островах, то дрон, який пролітав над нами, був чимось новим. Ми навіть не розуміли, наш він чи ворожий».

На островах уже після одного-двох штиків лопати в ямі з’являлася вода. Місце для укриття доводилося шукати. Віталій згадує, як там трималися разом люди з дуже різним досвідом.

«Хтось був молодий, хтось уже мав досвід, хтось служив раніше, хтось ні, але всі розуміли, що потрібно робити. Один одного підтримували».

Згадуючи порятунок побратимів, «Рак» говорить і про довіру командира. Той дозволяв діяти на власний розсуд, коли обставини вимагали рішення, а окремої команди ще не було. Віталій підсумовує той випадок словами, якими командир оцінив дії бійців.

«Це подяка і шана за те, що не побоялися і зробили все як одна команда».

Небезпека, яка могла чекати будь-де

Після підриву Каховської ГЕС обстановка на Херсонщині стала ще складнішою. Віталій згадує, що напередодні катастрофи його група саме повернулася з ротації. Військові встигли побути вдома, але вже наступного ранку отримали повідомлення про необхідність повертатися через наступ противника.

Під час подальшої служби траплялися ситуації, коли небезпека виникала там, де її не очікували. Одного разу військові отримали завдання перевірити тіло жінки, яке прибило до берега. Група вирушила на місце, однак невдовзі пролунав вибух. Четверо військовослужбовців дістали поранення. Побратими, які перебували неподалік, одразу поспішили на допомогу, надали першу медичну допомогу та організували евакуацію.

«Ми почули вибух, потім крики. Усі четверо хлопців, які пішли туди, були поранені. У нас теж була група неподалік, ми побігли до них і надали швидку медичну допомогу. Евакуація пройшла дуже швидко, хоча відстань була чимала. Хлопці залишилися живими. Хтось згодом уже не зміг продовжувати службу через поранення, хтось отримав інвалідність, а хтось і далі служить».

Віталій не береться стверджувати, що саме спричинило вибух. Каже, що військові неодноразово проходили тією місцевістю, а причина достеменно невідома. Для нього найважливіше, що побратимів вдалося евакуювати, й вони вижили.

Були й інші випадки, коли доводилося терміново змінювати плани та допомагати військовим, які опинилися під вогнем. Під час однієї з таких евакуацій група Віталія мала забрати побратимів із позицій. Коли під час руху почався обстріл, часу залишалося обмаль. Потрібно було швидко забрати людей і відходити.

«Ми зрозуміли, що працюють уже по нас. Тоді почали кликати хлопців: “У вас дві-три хвилини на евакуацію. Хапайте, що встигаєте”. Ми теж на всіх швидкостях рушили. Човен був розрахований максимум на чотирьох людей, а нас у ньому опинилося семеро. Дякувати Богу, він витримав. Ми всіх евакуювали, повернулися назад — і цього разу обійшлося без втрат».

Такі ситуації залишалися в пам’яті й через готовність побратимів прийти на допомогу, навіть коли самим доводилося ризикувати.

Поранення і сила побратимської підтримки

Поранення, отримане ще у 2014 році, було для Віталія не останнім. Під час одного з наступних виходів військові потрапили під обстріл. Вибух стався неподалік, і Віталій дістав мінно-вибухову травму. Після медичної допомоги та евакуації довелося відновлюватися.

Він зізнається, що на островах найбільше непокоїла саме вода. У разі несправності човнів або неможливості евакуації становище могло стати критичним. Особливо важко було в холодну пору року, коли військовим доводилося працювати й перебувати просто неба за низької температури.

Навіть за таких умов підтримували прості речі — можливість зігрітися, гарячий чай, їжа й надійні люди поруч.

«Бували моменти, коли ми сиділи на вулиці по п’ятнадцять хвилин, наприклад, наприкінці грудня чи на початку січня. Але якось це не відчувалося такою вже великою проблемою. Вода була, чай був, поїсти було що, в укритті не вилазили. І поруч були надійні побратими, які були готові йти туди, куди скажуть, і все робили обережно».

Віталій не приховує, що одного разу моральних сил майже не залишилося. Повернутися до строю допомогли побратими.

«Був один момент, коли мій морально-психологічний стан уже був дуже низький. Але потім хлопці підтримали мене, повернули в стрій уже наступного дня. І все поступово налагодилося».

Яким має бути військовий

Коли розмова заходить про те, яким має бути український військовий, Віталій передусім говорить про людяність, повагу та професійність. Для нього ці якості нерозривні, адже помилки й безвідповідальність однієї людини можуть мати наслідки для всього підрозділу.

«Я скажу про одну якість, якої не повинно бути в жодного військового — ні в нижчих, ні у вищих ланках. Це коли люди не жаліють інших людей. Таких я взагалі не можу зрозуміти. Честь, гідність, повага і підтримка — і щоб кожен знав свою справу. Якщо ти не знаєш своєї роботи, від цього страждаєш не тільки ти. Страждають інші хлопці, які від тебе залежать. Через чиїсь помилки може постраждати й командир, який намагається правильно організувати роботу. Тому кожен повинен розуміти свої обов’язки й завдання».

Про життя після війни Віталій поки не будує чітких планів. Іноді замислюється про можливість залишитися у війську, водночас хоче повернутися до цивільного життя. Остаточне рішення залишає на майбутнє.

«Якщо чесно, я про це навіть не думаю. Буває, що замислююся: можливо, залишитися у війську, продовжити службу. А потім приходить інший день, і думаєш: ні, хочеться вже жити цивільним життям. Тому поки про це не думаю. Буде видно, коли війна закінчиться, куди мене занесе і де я буду. Від цього дуже багато залежить».

У його розповіді — пам’ять про тих, хто був поруч, про врятованих побратимів і людей, чия підтримка допомагала повертатися до строю. Для військовослужбовця 123-ї окремої бригади безпілотних систем «Рака» команда — це передусім відповідальність одне за одного. Впевненість у побратимах не раз допомагала йому пройти через те, що важко витримати наодинці.

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