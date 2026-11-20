Президент США Дональд Трамп відповів прем’єр-міністру Польщі Дональду Туску на зауваження про “друга”, яким є російський диктатор володимир путін. Про це повідомляє Fox News, передає УНН.

Під час телефонної розмови з кореспонденткою Fox News у Білому домі Аїшею Хасні, що перебувала на борту літака “Air Force One”, Трамп відкинув цю критику.

Я нічого з цим не можу вдіяти. Я знаю його вже давно. Так. Гаразд. Мені подобається прем’єр-міністр Польщі. Не забувайте, що я підтримував його – заявив Трамп.

Ймовірно, він переплутав Дональда Туска з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Крім того, Трамп, коментуючи нещодавню атаку рф по Україні, заявив, що путін “випадково запустив у Польщу кілька дронів і пару невеликих ракет”.