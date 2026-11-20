Вищий антикорупційний суд виніс вирок для депутата «Слуги Народу» Сергія Кузьміних, якого ще у 2022 році викрили на отриманні хабаря у 558 тисяч гривень.

Про це стало відомо з трансляції ВАКС, передає Громадське.

Кузьміних визнали винним за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом) і засудили до 3 років та 6 місяців увʼязнення із забороною обіймати посади в органах влади на 3 роки.

Нагадаємо, що запобіжний захід депутатові обрали ще 29 червня — йому призначили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета на 2 місяці без права оскарження рішення суду.

Справа Кузьміних

Нагадаємо, що 29 червня 2026 року правоохоронці затримали депутата від фракції «Слуга Народу» Сергія Кузьміних. Його обвинувачують в одержанні хабарів за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині.

Ще у 2022 році Національне антикорупційне бюро викрило народного депутата «на гарячому» під час отримання хабаря розміром 558 тисяч гривень.

За даними слідства, народний депутат отримав кошти через довірену особу. Ця сума становила 30% вартості договору на постачання системи ультразвукової діагностики, укладеного комунальним підприємством — лікарнею в місті Житомирі — з приватним підприємством. Кошти, за даними слідства, призначалися за вплив на посадовців лікарні задля визнання цього підприємства переможцем публічної закупівлі.

Крім того, за даними НАБУ, депутат гарантував, що в майбутньому за «відкат у 30%», використовуючи свій вплив, забезпечить фінансування та реалізацію ще двох договорів — на постачання системи магнітно-резонансної томографії та лапароскопічного обладнання — на загальну суму понад 38 мільйонів гривень.

Обвинувальний акт скеровано до суду ще у 2022 році. Попри це, упродовж майже чотирьох років обвинувачений неодноразово не з’являвся на судові засідання, зазначає НАБУ.