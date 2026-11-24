Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Лівія обурена спецоперацією України у своєму порту і вимагає роз’яснень

У Міністерстві закордонних справ заявили, що дії України спрямовані на протидію російській збройній агресії та не мають на меті завдання шкоди Лівії чи її народу.

Про це в коментарі журналістам повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає hromadske.

У МЗС відповіли, що Україна захищається від збройної агресії росії, і такі дії — це реалізація права на самооборону, закріпленого статтею 51 Статуту ООН. Речник МЗС наголосив, що Україна має повне право завдавати ударів по законних військових цілях агресора. Це російські військові кораблі, а також вантажні судна, які перевозять військову техніку та ресурси, і танкери тіньового флоту, які забезпечують воєнну машину росії.

«Україна нікого не “втягує” та нікуди не “переносить” війну. Дії України спрямовані лише проти агресора та не спрямовані проти жодної третьої сторони. Українські удари відповідають міжнародному праву та міжнародному гуманітарному праву. Ми дотримуємося принципу пропорційності й мінімізуємо будь-які супутні ризики. Ці дії — відповідь на роки системного та брутального російського терору проти наших людей і нашої країни», — сказав Георгій Тихий

Речник МЗС наголосив, що Міжнародне право не обмежує право на самооборону місцем, де відбувається відповідь на агресію: на території держави, на яку напали, на території агресора чи в міжнародних водах.

Щодо інцидентів у портах, Тихий сказав, що питання варто адресувати росії, яка використовує цивільну інфраструктуру третіх країн для своїх військових цілей і наражає їх на небезпеку. Він наголосив, що загрозу для Лівії створили саме російські військові кораблі та російські перевізники зброї, які регулярно туди прибувають. росія системно використовує свою військову присутність і логістичну інфраструктуру за межами власної території, зокрема в Африці, для забезпечення військових операцій та нарощування спроможностей, які підтримують її загарбницьку війну проти України.

У МЗС додали, що Україна поважає суверенітет і територіальну цілісність Лівії, і дії України спрямовані на протидію російській збройній агресії та не мають на меті завдання шкоди Лівії чи її народу.

«Україна цінує давні відносини з Лівією, засновані на взаємній повазі, та підтверджує зацікавленість у подальшому розвитку двостороннього співробітництва в інтересах обох держав», — додав Георгій Тихий.