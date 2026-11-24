З Молдови екстрадовано офіцера, підозрюваного в катуванні підлеглих військовослужбовців.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

В Україну екстрадовано старшого лейтенанта ЗСУ, якого підозрюють у систематичному катуванні підлеглих під час будівництва фортифікаційних споруд. За даними слідства, він бив військовослужбовців, погрожував їм, а одного після побиття наказав прив’язати за руки до дерев’яної конструкції у формі хреста.

Екстрадицію організовано за процесуального керівництва прокурорів Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону у взаємодії з Офісом Генерального прокурора, ДБР та Військовою службою правопорядку у ЗСУ.

19 листопада 2026 року компетентні органи Молдови передали підозрюваного українській стороні через пункт пропуску на Вінниччині. Після екстрадиції суд залишив у силі раніше обраний запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

За даними слідства, з лютого по травень 2024 року офіцер командував взводом понтонно-мостового батальйону однієї з військових частин на Тернопільщині. Під час будівництва фортифікаційних споруд на східному напрямку він систематично застосовував насильство до підлеглих.

Правоохоронці задокументували кілька епізодів катування. Зокрема, в одному з них командир завдав військовослужбовцю численних ударів ногами по тулубу, після чого наказав прив’язати його за руки до дерев’яної конструкції у формі хреста.

Крім того, офіцер залякував підлеглих, погрожував їм за непокору та посилався на нібито впливові зв’язки свого батька.

Коли правоохоронці почали з’ясовувати обставини катувань, підозрюваний утік з України. У ніч на 21 грудня 2024 року він переплив Дністер і потрапив до Молдови, де згодом звернувся із заявою про надання статусу біженця.

У січні 2025 року правоохоронці встановили його місцеперебування, ініціювали міжнародний розшук та підготували матеріали для екстрадиції. У результаті співпраці з компетентними органами Молдови його видано Україні.

Ще у 2024 році старшому лейтенанту заочно повідомили про підозру в катуванні та незаконному позбавленні волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 1, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України).

Окремо розслідується факт дезертирства, пов’язаний із його втечею за кордон. Також перевіряється можлива причетність офіцера до інших випадків насильства щодо підлеглих.