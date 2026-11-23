Трамп, до речі, коментуючи поведінку Хуанга, який завів 3 коханок, 2 з яких у корпорації, а 1, як підозрюють, китайська шпигунка, сказав, що всі так роблять.

І от щойно стало відомо, що рада директорів Nvidia оголосила про відновлення Дженсена Хуанга на посаді глави корпорації.

Рішення логічно підтримав Дональд Трамп:

-Країні необхідне лідерство Єнсена в NVIDIA, щоб забезпечити успіх і процвітання не лише компанії, а й американської економіки, – написав він.

Ще тиждень тому голова ради директорів Харві Джонс запевняв інвесторів, що повернення Хуанга не розглядається.

За повернення Хуанга виступили президент США, Ілон Маск та автори петиції, яка зібрала понад 200 тисяч підписів.

Зараз у компанії заявили, що його призначення вже не несе загрози національній безпеці.

При цьому внутрішнє розслідування та закриті слухання у Конгресі 1 грудня залишаються чинними.

Нагадаємо, Мав час та натхнення. Керівник Nvidia Хуанг кохався не тільки з китайською шпигункою, був у нього роман і в компанії. А потім виявилося, що 2 романи, а коханки було 3.

Повернення на посаду не означає, що і сімейні справи після всього залагодити буде так само легко. А розлучення Дженсена Хуанга може коштувати йому понад $70 млрд.