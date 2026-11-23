Нардепа Сергія Лабазюка за спробу підкупу топпосадовців мінвідновлення і агентства відновлення засудили до 7 років позбавлення волі.

Таке рішення прийняв Вищий антикорупційний суд.

Також Лабазюку призначили конфіскацію частини майна. Винним у справі визнали і його спільника Дениса Назімова — тому присудили 6 років позбавлення волі.

Вироки може бути оскаржений в апеляції.

За даними слідства, у серпні 2023 року Лабазюк пропонував гроші главі Міністерства відновлення Олександру Кубракову та очільнику Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі-Масі Найєму, щоб отримати підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень.

За це пообіцяв «винагороду» у 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей депутат залучив директора компанії.

Уже після надходження 50 мільйонів гривень за підряд із відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України депутат через довірену людину намагався передати топпосадовцю Держагентства відновлення обіцяний відсоток, зазначили правоохоронці. Так, 150 тисяч доларів у китайській шкатулці принесли на паркінг одного зі столичних супермаркетів.

Нагадаємо, кілька днів назад нардепа Кузьміних засудили до 3,6 років увʼязнення за хабар у пів мільйона