Геотермальна енергетика може стати одним із джерел електроенергії для дата-центрів штучного інтелекту. Стартапи розробляють технології буріння на великій глибині, де температура порід дає змогу отримувати значно більше енергії.



Геотермальна енергетика використовує тепло надр Землі для виробництва електроенергії. Технологія існує десятиліттями, але останніми роками її розвиток прискорився завдяки методам буріння, запозиченим у нафтовій і газовій промисловості, пише 24.

Особливу увагу привертає напрям super-hot rock geothermal – отримання енергії з надгарячих порід на значній глибині. За оцінками організації Clean Air Task Force, потенційна потужність таких ресурсів у США може сягати 57 тераватів.

На великій глибині зростають температура та тиск. За певних умов звичайна вода переходить у надкритичний стан – вона набуває властивостей, проміжних між рідиною та газом, і може переносити значну кількість теплової енергії. За оцінками галузевих розробників, одна свердловина в надгарячих породах потенційно здатна забезпечувати щонайменше 15 мегаватів електричної потужності.

Це особливо важливо для дата-центрів, які потребують дедалі більше стабільної електроенергії через розвиток штучного інтелекту.

Однією з компаній, що розвивають цю технологію, є американська Quaise Energy. У листопаді 2026 року вона повідомила про угоду з Google. За даними The Wall Street Journal, технологічний гігант погодився заплатити понад 500 мільйонів доларів за постачання 50 мегаватів електроенергії з геотермального проєкту в центральній частині штату Орегон.

План передбачає використання тепла порід на глибині близько трьох миль – приблизно 4,8 кілометра. Quaise розробляє незвичайний метод буріння. На глибині близько 2,5 милі компанія планує замінювати традиційне бурове долото системою на основі гіротрона. Вона випромінюватиме міліметрові хвилі, які нагріватимуть і руйнуватимуть породу, перетворюючи її на дрібні частинки.

Такий підхід має допомогти уникнути проблеми швидкого зношування металевих бурових інструментів за екстремально високих температур. Google уже підтримує розвиток геотермальної енергетики. Раніше компанія інвестувала в Fervo Energy та домовилася про закупівлю 400 мегаватів електроенергії в цього розробника.

Інший підхід запропонувала Mazama Energy, яку підтримує інвестор Vinod Khosla. Компанія вважає, що традиційні бурові інструменти можна використовувати навіть за дуже високих температур, якщо забезпечити їх ефективне охолодження.

Для цього стартап розробив технологію Carbon Chill. Замість рідини на водній основі, яку зазвичай використовують під час буріння, система застосовує вуглекислий газ.

На великій глибині CO₂ переходить у надкритичний стан. Перед буровим долотом газ проходить через спеціальний клапан, схожий на сопло ракетного двигуна. Під час розширення він швидко охолоджується, а потім поглинає тепло від інструмента.

Крім охолодження, вуглекислий газ виносить частинки породи на поверхню. Там його очищують і використовують повторно. Ще один учасник ринку – XGS Energy. У листопаді 2026 року компанія отримала грант на 30 мільйонів доларів від американського агентства ARPA-E. Кошти спрямують на розробку матеріалів, конструкцій свердловин і моделей, які мають підвищити надійність геотермальних систем на великих глибинах.

Головна економічна перевага надгарячих порід полягає в потенційно вищій продуктивності свердловин. Якщо одна свердловина вироблятиме більше електроенергії, для будівництва електростанції знадобиться менше бурових робіт.

Це важливо, оскільки буріння становить приблизно чверть або третину загальних витрат на будівництво геотермальної електростанції. Інвестори вже вкладають значні кошти в розвиток цього напрямку. За даними PitchBook, Quaise Energy залучила понад 270 мільйонів доларів, а Mazama Energy – 171 мільйон доларів.

Перші результати Mazama також демонструють прогрес: за словами співзасновника та генерального директора компанії Срірама Васантхараджа, другу свердловину вдалося пробурити на 80% швидше за першу. Використання системи охолодження на основі CO₂ додатково скоротило час буріння на 20%.

Втім, комерційна життєздатність цих рішень ще потребує перевірки. Нові методи мають довести, що вони можуть працювати стабільно, безпечно та економічно вигідно в промислових масштабах. Якщо це вдасться, геотермальна енергетика з надгарячих порід може стати важливим джерелом постійного живлення для енергомереж і дата-центрів.