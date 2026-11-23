Понад 460 тис грн збитків на ремонті покрівлі ліцею на Миколаївщині завдав підприємець і отримав повідомлення про підозру.

За процесуального керівництва Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури підприємцю повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами під час капітального ремонту покрівлі навчального закладу (ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у листопаді 2023 року підприємець із Чернівецької області виконував капітальний ремонт покрівлі Новоодеського ліцею № 1 на підставі договору з управлінням освіти Новоодеської міської ради.

Під час виконання робіт він вніс до офіційної документації недостовірні відомості про їх обсяги та кількість використаних будівельних матеріалів. Зокрема, завищив обсяги окремих робіт, кількість матеріалів, а також вартість металочерепиці.

На підставі цих документів управління освіти перерахувало підприємцю бюджетні кошти. Унаслідок таких дій місцевому бюджету завдано збитків на понад 460 тисяч гривень.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділення поліції № 6 Миколаївського районного управління поліції за оперативного супроводу регіонального управління СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.