Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони та антикорупційного законодавства проголосувала за примусовий привід колишнього міністра оборони Михайла Федорова на засідання 7 грудня.

Про це повідомив голова ТСК Олексій Гончаренко

За це проголосували 8 членів комісії. Виконання рішення покладається на Національну поліцію.

-Громадянина України Михайла Федорова тричі належним чином запрошували дати свідчення Тимчасовій слідчій комісії:

— 31 серпня він не з’явився на засідання і не повідомив про причини неявки;

— 4 вересня Фонд «Східна Європа», де Федоров принаймні на той момент працював і був заброньований, повідомив, що він у закордонному відрядженні. Можливість долучитися до засідання онлайн йому роз’яснили — він нею не скористався;

— 14 вересня Фонд підтвердив, що запрошення отримано. Але замість явки до комісії надійшов незрозумілий лист від адвоката Федорова.

Відрядження за наявності можливості долучитися онлайн і незгода з рішенням комісії не є поважними причинами неявки. Обов’язок з’явитися на запрошення ТСК прямо встановлює частина 1 статті 19 Закону «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». Тому на підставі частини 4 цієї статті комісія звертається до Національної поліції щодо застосування приводу.

Федорова мають доставити на засідання 7 грудня. Місце — Київ, Хрещатик, 36, зала засідань Київської міської ради. Рішення підтримали 8 із 14 членів ТСК, – повідомив Гончаренко.