Заборона на використання дітьми соціальних мереж може бути запроваджена з 1 січня 2028 року у Польщі. Про це повідомила в ефірі Polsat News міністр освіти країни Барбара Новацька 23 листопада, пише УНН.

Міністерство освіти Польщі разом з Міністерством цифрових технологій підготувало законопроєкт про мінімальний вік для доступу до соціальних мереж в Інтернеті. Він має на меті дозволити доступ до соціальних мереж лише особам старше 15 років та запровадити ефективні методи перевірки віку.

“Оптимальним рішенням було б 1 січня наступного року, тобто 2028 року”, – прокоментувала Новацька, відповідаючи, коли такий захід набуде чинності.

“Європейський Союз рішуче налаштований вжити цих заходів. Однак для нас термін, запропонований (Європейською – ред.) комісією, через три роки, є неприйнятним. Ми вважаємо, що дітей потрібно захищати тут і зараз, а не повільно. У нас також є європейські країни, країни-партнери, які також кажуть: “Ми також хочемо внести ці зміни швидше”, – зазначила вона.

На запитання про те, як виглядатиме перевірка віку, Новацька вказала на рішення, які вже існують в інших країнах.

“Нам доведеться безпечно верифікувати себе, не надсилаючи повний набір даних чи фотографій, бо ми бачили, як це працює в різних країнах, а наприклад, через mObywatel. Це один з інструментів, безумовно, найрозумніший, найстабільніший, найпотужніший. Ми надсилаємо лише інформацію про вік. Жодні дані не зберігаються”, – вказала вона.