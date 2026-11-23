Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Грошей на зарплати у листопаді та грудні немає: працівники культури міста Миколаєва звернулися з Відкритим листом до органів влади.

На зараз уже відомо, що в Мінкульті повідомили, що зарплати для працівників культури міста Миколаєва – справа і обов’язок міста Миколаєва. А у міському бюджеті грошей на це немає, і місцева влада брати на себе відповідальність за це не збирається – стверджує, що винні – у Києві.

Про це говорив на зустрічі з працівниками культури міський голова Олександр Сєнкевич.

-Сьогодні зустрівся з керівниками та працівниками закладів культури Миколаєва. Говорили про зарплати, фінансування та майбутнє закладів.

Перед цим ми звернулися до Міністерства культури по допомогу. Сьогодні отримали відповідь: виплата зарплат працівникам комунальних закладів — відповідальність місцевої влади. Додаткових механізмів державної підтримки міністерство не запропонувало.

Після вилучення ПДФО з грошового забезпечення військових у 2023 році фінансові можливості громади суттєво скоротилися. Початковий дефіцит міського бюджету становив близько 1,25 млрд грн. Завдяки перегляду видатків нам вдалося скоротити його до 750 млн грн, але коштів усе одно не вистачає. Ми попереджали про ці наслідки ще під час формування бюджету. Тричі зверталися до Верховної Ради та Кабінету Міністрів.

Також говорили про оптимізацію роботи закладів. За останні роки ми вже переглянули видатки та оптимізували роботу закладів культури. Попросив керівників підготувати конкретні пропозиції щодо того, де ще можна скоротити витрати. Водночас маємо враховувати, що можливості для подальшої оптимізації обмежені. Для багатьох віддалених мікрорайонів бібліотека чи будинок культури — єдине місце, де діти можуть відвідувати гуртки, займатися творчістю та спілкуватися. Важливо зберегти цю можливість для них.

Окремо говорили про людей, які працюють у цій сфері. За час повномасштабної війни заклади культури стали волонтерськими центрами, допомагали військовим і переселенцям, облаштовували Пункти незламності. Сьогодні працівники продовжують працювати в непростих умовах. Хтось із їхніх колег зараз захищає Україну у війську, когось ми втратили через війну.

Я почув усі пропозиції та аргументи. Розумію занепокоєння людей. Продовжимо шукати можливості, щоб працівники отримали зароблені кошти, а заклади могли працювати.

Завтра порушу це питання на Конгресі місцевих та регіональних влад. Продовжуватиму звертатися до держави щодо підтримки громад, – написав Сєнкевич.