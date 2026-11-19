На даний момент гроші, передбачені на виплату зарплат у листопаді та грудні працівникам закладів культури Миколаєва та оплату енергоносіїв, вичерпано.

Тож працівники культури міста Миколаєва звернулися з Відкритим листом до органів влади – Прем’єр-міністра України Сергія Корецького, Віце-прем’єр-міністра з питань гуманітарної політики, Міністра культури України Тетяни Бережної, Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича.

Текст Відкритого листа опубліковано на фейсбук-сторінці Центральної бібліотеки ім.М.Л.Кропивницького. Редакція Інше ТВ наводить його повністю:

Ми, представники галузі культури міста Миколаєва, висловлюємо глибоке занепокоєння ситуацією з фінансуванням міських закладів культури, що склалася наприкінці 2026 року. Звертаємося до представників державної та місцевої влади з вимогою невідкладно вирішити питання фінансування закладів культури. Передбачені на 2026 рік кошти на оплату праці та енергоносіїв вичерпано. Невиплата заробітної плати за листопад і грудень може залишити без грошей понад тисячу працівників галузі культури; для багатьох із них ця заробітна плата є єдиним джерелом доходу й майже дорівнює мінімальній заробітній платі.

Миколаїв – прифронтове місто, де кількість підприємств, що працюють, різко скоротилася, а великий бізнес майже відсутній. Вилучення з бюджету громади надходжень від податку на доходи фізичних осіб, сплаченого військовослужбовцями та працівниками сектору безпеки й оборони, призвело до критичного скорочення бюджетних можливостей міста. За цих умов громада не може самостійно покрити навіть першочергові потреби; найбільше це відчувають заклади культури.

Вимагаємо найближчим часом провести окрему робочу зустріч за участю міського голови, профільного заступника міського голови та начальника управління культури і мистецтв. На зустрічі необхідно визначити конкретні джерела фінансування роботи закладів культури та виплати заробітної плати до кінця поточного року.

Водночас закликаємо Кабінет Міністрів України та Міністерство культури України невідкладно розглянути питання надання Миколаївській міській територіальній громаді додаткової фінансової підтримки галузі культури.

Працівники культури в умовах війни виконують важливу тилову роботу: долучаються до збереження комунального майна, облаштування укриттів, пунктів незламності й пунктів обігріву, допомагають внутрішньо переміщеним особам і постраждалим, а також беруть на себе численні завдання, не властиві їхній основній діяльності. Обсяг їхньої роботи під час війни не зменшився, а навпаки, зріс; виконання цих завдань потребує людей. За останні три роки чисельність працівників галузі культури міста скоротилася майже на чверть, тому подальше скорочення персоналу фактично неможливе.

Особливо болючими й незворотними можуть стати наслідки припинення або суттєвого обмеження роботи закладів культури для дітей. Тисячі миколаївських дітей втратять можливість навчатися мистецтва, розвивати здібності й таланти. Серед них – діти наших Захисників і Захисниць, зокрема ті, хто вже втратив батька на війні. Для них заклади культури – це не лише місце навчання, а й простір підтримки, спілкування та психологічного розвантаження. Позбавлені занять і педагогічної підтримки, вони ризикують залишитися сам на сам із невизначеністю та беззмістовним дозвіллям. Чи маємо ми моральне право позбавити дітей, чиї батьки віддали життя за Україну, можливості розвиватися, навчатися мистецтва, мріяти й творити?

Якщо сьогодні припинити роботу закладів культури міста, гасла «Плекаємо та бережемо українську культуру» залишаться порожніми словами. У час, коли зникають можливості для розвитку, дозвілля й самореалізації, люди втрачають відчуття перспективи. Прагнучи забезпечити дітям гідне майбутнє та повноцінне середовище для зростання, батьки можуть бути змушені виїхати з міста разом із дітьми, залишивши його без найціннішого – людей.

Йдеться не лише про збереження закладів і виплату заробітної плати. Культура є стратегічною опорою громади: вона формує українську ідентичність, зберігає національну спадщину, розвиває україномовне середовище, надає арттерапевтичну підтримку та сприяє психологічній реабілітації людей. Після втрати висококваліфікованих фахівців відновити кадровий потенціал закладів після війни буде неможливо навіть за наявності коштів. У зоні ризику також перебуває збереження унікальної колекції рідкісних тварин Миколаївського зоопарку.

Працівники закладів культури міста наголошують: «Ми працювали, працюємо і будемо працювати». Закликаємо органи влади всіх рівнів зробити все необхідне для збереження людей та закладів культури Миколаєва.

Як повідомляло Інше ТВ, минулого тижня під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського з мерами міст Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич озвучив дефіцит міського бюджету – 750 млн.грн, зазначивши, що «це зарплати працівників, оплата комунальних послуг і підтримка підприємств теплопостачання, водопостачання та комунального транспорту».