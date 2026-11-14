Як повідомляло Інше ТВ, Президент викликав мерів міст, щоб обговорити підготовку до зими.

Участь у зустрічі взяв і Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, який не тільки розповів, як Миколаїв проходить опалювальний сезон, що робиться для підготовки до можливих тривалих відключень електроенергії, та як забезпечується роботу критичної інфраструктури, а й озвучив суму дефіциту бюджету міста.

Про це він повідомив на своєму телеграм-каналі, передає Інше ТВ.

Якщо у серпні дефіцит бюджету міста складав 1,1 млрд.грн, то зараз мова йде про 750 млн.грн. «Окремо підняв питання фінансового стану міста. Нам уже вдалося скоротити дефіцит бюджету до 750 млн грн. І хочу пояснити, що стоїть за цією цифрою. Це не питання нових парків, скверів чи бруківки. Це зарплати працівників, оплата комунальних послуг і підтримка підприємств теплопостачання, водопостачання та комунального транспорту. Фактично йдеться про те, чи зможе місто забезпечувати людей теплом і водою, утримувати критичну інфраструктуру та нормально функціонувати. Для Миколаєва це питання виживання міста», – зазначив Олександр Сєнкевич.

