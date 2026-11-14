Китай провів масштабні та не оголошені заздалегідь військові навчання у західній частині Тихого океану та коло Тайваню на початку листопада. Про це повідомили місцеві джерела інформаційного агентства Reuters, пише Кореспондент.

За словами анонімного представника тайванських служб безпеки, збройні сили і берегова охорона КНР у певний момент зосередили в регіоні понад 100 кораблів.

Під час відпрацьовувалися в тому числі імітації ударів по іноземних військових силах та містах, включаючи тайванські.

Також китайський підводний човен виконав пуск міжконтинентальної балістичної ракети з акваторії Жовтого моря в напрямку материкового Китаю.

“Це приховані навчання, а по суті – тихе залякування”, – заявив співрозмовник агентства.

Пекін здійснив листопадову операцію на тлі підготовки саміту лідерів АТЕС, який має відбутися наступного тижня в Шеньчжені. На ньому має відбутися зустріч – третя за рік – президента Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна. До них може приєднатись і російський диктатор Володимир Путін.

Тайвань також візьме участь у форумі у Шеньчжені. За словами джерела Reuters в одній із іноземних розвідок, проведення “тихих навчань без найменування” – без будь-яких офіційних анонсів з боку Пекіна – схоже на навмисний крок: це дозволяє чинити військовий тиск, уникаючи дипломатичної критики.