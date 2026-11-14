Матрьошок, що вважаються традиційними російськими іграшками, продавав у своїй різдвяній колекції один із найбільших британських ритейлерів John Lewis. Після скарги українки мережа прибрала їх зі свого асортименту. Це вже викликало бурхливу реакцію у росіян.

Про це повідомляє RFI Українською з посиланням на допис жінки у соцмережах.

Вилучення матрьошки з продажу домоглася українка Тетяна Закалюжна, яка наразі живе у Великобританії. Вона розповіла, що 21 жовтня побачила у Threads допис іншої українки про те, що один із найбільших британських ритейлерів John Lewis продає у своїй різдвяній колекції 2026 року російських матрьошок. Іграшка під назвою Wooden Stacking Doll коштувала 8 фунтів (близько 480 гривень).

Тетяна вирішила написати офіційну скаргу до компанії. У листі вона вказала, що через військову агресію РФ уже п’ятий рік не може повернутися додому, що її чоловік із лютого 2022 року захищає Україну на фронті, а діти ростуть без батька поруч.

«Написала про українських дітей, яких продовжує вбивати раша, навела матеріали британської преси, звіти ООН і запитала, як узагалі така прикраса могла опинитися в різдвяній колекції одного з найповажніших британських брендів (орфографію автора збережено)», – розповіла українка в Threads.

Їй спочатку відповіли, що розуміють чутливість питання й передали звернення відповідальним командам. Згодом попросили ще часу й написали, що продовжують розглядати скаргу. А 11 листопада, після двох тижнів переписки, повідомили, що матрьошки більше немає в асортименті.

«Я одразу перевірила сайт. Сторінка товару більше не відкривається. І я розплакалася», – поділилася Тетяна.

Також рітейл відповів українці, що її звернення передали старшій команді закупівель, яка пообіцяла врахувати ці зауваження під час формування майбутніх колекцій.

Тетяна також зазначила, що реакція британського магазину повернула їй відчуття, що «біль українців не став для всього світу звичним фоном», і «навіть голос однієї українки може бути почутий великою компанією».

На дописи Тетяни вже відреагували росіяни: медіа та пропагандисти країни-агресора активно пишуть повідомлення на цю тему, а сторінки українки в соцмережах атакують боти.

Як повідомляло Інше ТВ, Естонець намагався провезти через кордон 170 матрьошок – тепер має кримінальну справу