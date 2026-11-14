На аукціоні Sotheby’s у Женеві за 4,1 млн швейцарських франків (4,9 млн дол.) продали сапфір вагою майже 198 карат, що колись належав російській імператорській родині Романових. Підсумкова ціна більш ніж удвічі перевищила верхню межу попередньої оцінки ювелірної прикраси.

Про це повідомляє SWI, передає Інше ТВ.

Сапфір яскраво-синього кольору вагою 197,8 карата походить із острова Цейлон (нині Шрі-Ланка). Камінь розміром близько 3,5 на 3 сантиметри потрапив до колекції коштовностей російських імператорів у середині 19 століття. Перед торгами, що відбулися в середу, 11 листопада 2026 року, аукціонний будинок Sotheby’s оцінював його вартість максимум 1,7 млн ​​франків. Після 1917 року сапфір опинився серед імператорських коштовностей, які радянська влада вирішила продати за кордон.

У каталозі російських коронних коштовностей, складеному під керівництвом мінералога Олександра Ферсмана у 1924–1926 роках, він фігурує як брошка у діамантовій оправі роботи фірми Фаберже. 1927 року коштовність придбала американська оперна співачка польського походження Ганна Вальська (Ganna Walska, 1887–1984), відома своєю пристрастю до ювелірних прикрас.

Пізніше сапфір виставляли на аукціонах у 1971 та 1992 роках. У 2015 році ювелірний будинок Cartier помістив його у нову оправу у вигляді браслета з діамантами. Загалом на женевських торгах Sotheby’s, присвячених ювелірним прикрасам з королівських та аристократичних колекцій, було продано коштовностей на загальну суму 15,3 млн. швейцарських франків.

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