Напередодні засідання у форматі «Рамштайн» Міністр оборони України Євгеній Хмара провів розмову з Міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом.

Як повідомили в Міністерстві оборони України, сторони обговорили деталі наступного пакета допомоги Україні, який враховує критичні потреби Сил оборони.

Окрему увагу приділили підтримці у посиленні авіаційних спроможностей України. Серед тем — постачання боєприпасів до літаків.

Також Євгеній Хмара подякував Великій Британії за нещодавню передачу ракет LMM. Міністри обговорили можливості прискорення поставок засобів, ефективних для знищення реактивних безпілотників.

Ще одним напрямом розмови стала співпраця оборонних промисловостей України та Великої Британії. Сторони обговорили можливість запуску спільних оборонних підприємств. Робота над відповідними домовленостями триває.

«Україна вже розвиває спільні виробництва з низкою країн та працює над запуском нових. Один із пріоритетів на 2027 рік — розвиток оборонно-промислових комплексів України та країн-партнерів. Для партнерів це можливість посилити Україну та прискорити розвиток власної оборонної промисловості», – зазначив Міністр оборони України Євгеній Хмара.

Як повідомляло Інше ТВ, Названо дату наступної зустрічі у форматі Рамштайн