Єгор Буркін, відомий як «Мексиканець», визнав, що саме він фігурує на «плівках» Національного антикорупційного бюро України щодо справи «Карфаген». Але він переклав відповідальність на корумпованих правоохоронців.

Про це він сказав в інтерв’ю блогеру Василю Тимошенку. Що саме по собі вже дивно, тож навряд чи слова кримінальника варто сприймати як свідчення під присягою, але цікавого він наговорив багато.

Буркін перебуває в розшуку і давав інтерв’ю дистанційно, не вмикав камери, бо інакше, за його словами, за допомогою інструментів штучного інтелекту можуть встановити його місцеперебування.

Він заявив, що не буде заперечувати нічого з того, про що йшлося у «плівках» НАБУ, а навпаки, мовляв, хоче все підтвердити, щоб «вказати на те, що Україна тотально загрузла в корупції».

«Все, що ви почули, це відсоток, можливо, 5 відсотків максимум від усього того, що зараз коїться в Україні. […] Так, працювали, так, за “дах“ платили. Я підтверджую. Так само, як із U420: я платив хабарі, бо інакше мені б не дали працювати. І я готовий співпрацювати й давати свідчення […]», — заявив Буркін.

За його словами, за «дах» один колцентр щомісяця платив хабарі від 21 тисячі доларів: по 7 тисяч СБУ, Офісу генпрокурора та Національній поліції.

Щодо наркоторгівлі, у якій його звинувачують, «Мексиканець», однак, заявив, що не згоден із цим, адже буцімто торгував лише «легальними наркотиками». А погрози журналісту Денису Бігусу він пояснив тим, що хотів «накинути собі образ» у «приватних бесідах», щоб його співрозмовники розуміли: «людина готова на конкретні дії, і хто переді мною стоїть, мені неважливо».

Також Буркін каже, що «не зміг дотягнутися» до очільника фракції «Слуга Народу» Давида Арахамії та колишнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, чиї імена лунають на «плівках».

Водночас він звинуватив у причетності до отримання незаконної вигоди за колцентри колишнього заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Сергія Кропиву (відомий як «Канцлер»), який нібито передавав частину колишньому генеральному прокурору Руслану Кравченку. Останнього публічно не називали фігурантом справ НАБУ, але після публікації частини «плівок» той виїхав за кордон нібито у відрядження і не повернувся.

Також кошти, мовляв, отримував заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, на якого «Мексиканець» покладає відповідальність за створення корупційної вертикалі в правоохоронних органах.

«Варто акцентувати увагу, що все-таки треба щось робити з правоохоронною системою, бо таких, як я і [Андрій] Осіпов (ще один фігурант «Карфагену» на прізвисько «Кримінал» — ред.), — тисячі. Ми не причина, ми наслідок. Причина якраз таки й полягає в оцій жахливій, продажній, корумпованій правоохоронній системі. […]

Я не кажу, що я святий. Я не намагаюсь вдати білого, чистого і пухнастого. Але я чітко дію на грані закону. Якщо мені дозволяє закон так робити, то чому я не можу так робити? Можу. Виправте тоді закон так, щоб я не міг цього робити», — вважає «Мексиканець».

Він також висловив готовність співпрацювати з НАБУ та САП, але в Україну, мовляв, поки не планує повертатися і зробить це тоді, коли «ви порядок у себе в країні наведете».

Як собі хочете, і це “одкровення” виглядає як частина спецоперації, яка ще далека до закінчення. І таке враження, що веде її не НАБУ – на цьому вже етапі. Але чим далі – тим цікавіше. Єдине застереження: аби на користь. Державі, насамперед, а не групам і кланам, які продовжують ділити недоділене.