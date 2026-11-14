У жовтні 2026 року продажі повністю електричних автомобілів у Європі зросли на 49% порівняно з минулим роком. Загалом світовий ринок електромобілів додав 8%, досягнувши 2,09 мільйона проданих машин за місяць.

За даними дослідницької компанії Benchmark Mineral Intelligence, у жовтні у світі продали 2,09 мільйона електромобілів. Це на 8% більше, ніж за аналогічний місяць 2025 року, хоча порівняно з вереснем показник знизився на 3%, пише 24.

За перші десять місяців 2026 року світові продажі сягнули 17,5 мільйона автомобілів – на 5% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Найпомітніше зростання продемонструвала Європа. У жовтні тут продали 510 тисяч електромобілів – на 36% більше, ніж роком раніше. Водночас продажі повністю електричних автомобілів (BEV) збільшилися на 49%, а підзаряджуваних гібридів (PHEV) – на 7%. Загалом за десять місяців європейський ринок реалізував 4,5 мільйона електромобілів. Це на 31% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Особливо помітна динаміка в окремих країнах:

Німеччина. Частка електромобілів серед нових автомобілів перевищила 45%. Продажі повністю електричних моделей зросли майже на 80% у річному вимірі – до понад 95 тисяч машин.

Велика Британія. Продажі електромобілів збільшилися на 30%. Зростання відбулося попри те, що державна програма Electric Car Grant уже діяла в жовтні 2025 року.

Португалія. Електромобілі становили 55% усіх нових автомобілів, проданих у жовтні.

Місячне падіння продажів у Європі на 17% порівняно з вереснем дослідники пояснюють, зокрема, високою базою попереднього місяця. У Великій Британії вересень традиційно отримує додатковий імпульс через зміну реєстраційних номерів автомобілів двічі на рік.

У Північній Америці в жовтні продали 130 тисяч електромобілів – на 24% більше, ніж роком раніше. Це перше річне зростання регіону у 2026 році. Однак порівняно з вереснем продажі не змінилися, а загальний результат за десять місяців залишається на 21% нижчим, ніж торік.

У США за місяць реалізували приблизно 110 тисяч електромобілів. Проте позитивна статистика має важливе застереження: у жовтні 2025 року ринок уже відчув наслідки скасування федеральної податкової пільги на купівлю електрокарів. Вона перестала діяти для автомобілів, придбаних після 30 вересня 2025 року, що спричинило різке падіння попиту.

Тому нинішнє зростання порівнюють із періодом, коли продажі вже суттєво скоротилися.

Жовтень – перший місяць, який порівнюється з періодом без федеральної податкової пільги у США. Американський ринок стабілізувався на нижчому рівні, а не відновився, – пояснив Чарльз Лестер, менеджер із даних Benchmark Mineral Intelligence.

Китай залишається найбільшим ринком електромобілів у світі. У жовтні там продали 1,14 мільйона машин. Це на 5% більше, ніж у вересні, але на 12% менше, ніж у жовтні 2025 року.

За десять місяців продажі в Китаї становили 9,1 мільйона автомобілів – на 11% менше за минулорічний результат. Водночас частка електромобілів на внутрішньому ринку досягла нового максимуму, оскільки загальний ринок легкових автомобілів скорочується швидше. Китайські виробники дедалі активніше шукають покупців за кордоном. У жовтні експорт автомобілів на нових джерелах енергії, до яких у Китаї зараховують BEV і PHEV, наблизився до 600 тисяч одиниць. Це новий місячний рекорд.

Однак експортерам доведеться враховувати нові торговельні обмеження. Європейський Союз погодився встановити обмеження на імпорт гібридних автомобілів китайського виробництва, а Китай із 1 квітня 2027 року знизить ставку експортного відшкодування ПДВ для електромобілів із 13% до 9%.

На інших ринках світу продажі електромобілів у жовтні зросли на 85% – до 300 тисяч машин. Найпомітніше збільшення зафіксували в Австралії, де показник перевищив минулорічний більш ніж утричі. У Бразилії зростання підтримали закупівлі автомобілів перед підвищенням імпортних мит, паливна криза та розширення місцевого виробництва BYD.

Водночас Benchmark Mineral Intelligence попереджає, що частина цих чинників може мати тимчасовий характер. Зокрема, після набрання чинності новими митами і послаблення тиску високих цін на пальне темпи зростання можуть знизитися.