Гроші необхідні для модернізації застарілої системи, заявив голова американського міністерства Шон Даффі.

Усунення масштабного збою в авіасистемі США, а саме неполадок із навігацією, потребує 50 млрд доларів. Про це заявив міністр транспорту США Шон Даффі, повідомляє Кореспондент.

За словами міністра, гроші необхідні для модернізації застарілої системи. Даффі заявив, що причиною збою стали застарілі маршрутизатори та комутатори, які не витримали навантаження.

Урядовець закликав Конгрес виділити відповідне фінансування – 50 млрд доларів для модернізації авіаційної інфраструктури.

Федеральне управління цивільної авіації США зняло загальнонаціональну заборону на вильоти після кількох годин обмежень.

Літаки тепер знов можуть вирушати з аеропортів. Проте наслідки збою зберігаються: авіакомпанії зіткнулися із скасуваннями та затримками рейсів, оскільки літаки та екіпажі виявилися не на своїх запланованих маршрутах.