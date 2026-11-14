А ще був удар по аеродрому, повідомили в Генштабі.

13 листопада Сили оборони України знову вдарили по одному з найважливіших вузлів російської нафтової системи — лінійній виробничо-диспетчерській станції «Самара» поблизу селища Просвєт Самарської області.

На території об’єкта спалахнула пожежа – горять декілька резервуарів з нафтою.

Ця станція — серце російської нафтової галузі. Галузі, яка фінансує війну. Сюди магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів рф надходить нафта, яку тут змішують і формують експортну марку Urals. А на Urals припадає до половини всього нафтового експорту росії. Тож кожен уражений резервуар у Самарі б’є безпосередньо по головному джерелу грошей, з яких агресор оплачує ракети, дрони та війну проти України.

Підтверджено і результати удару по аеродрому «Липецьк-2» в Липецькій області, де базується російська військова авіація. 13 листопада там уражено ангар зберігання спецтехніки для обслуговування літаків, резервуар з авіаційним пальним і центральний командно-диспетчерський пункт аеродрому.

Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на примушення росії до припинення збройної агресії проти України.