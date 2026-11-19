48-річному Дейті О’Коррейну загрожує до 10 років ув’язнення за те, що у квітні 2026 року він пробрався у військовий літак США в аеропорту в Ірландії та пошкодив його сокирою. Це мало стати знаком протесту проти війни США з Іраном і бойових дій у Секторі Гази.

Про це пише Associated Press із посиланням на обвинувальний акт прокурорів, передає Громадське.

Ще у квітні з’явилися відео, на яких чоловік заліз на крило американського військово-транспортного літака C130 Hercules в аеропорту «Шеннон» в Ірландії та почав бити його сокирою.

WATCH: A man breached security at Shannon Airport in Ireland, climbed onto a parked C-130 Hercules, and damaged it with a tool. He was arrested. https://t.co/uls2tfgGND — Clash Report (@clashreport) April 11, 2026

О’Коррейна, якого його прихильники називають незалежним антивоєнним активістом, заарештувала ірландська поліція одразу після нападу на літак. В Ірландії йому висунули звинувачення у завданні кримінальної шкоди майну та незаконному проникненні на територію.

Федеральні прокурори Мангеттена також звинуватили ірландця у знищенні майна уряду США. За це йому загрожує до 10 років ув’язнення.

За даними американського слідства, літак C-130 Hercules мав вилетіти до іншої країни для виконання військового завдання, однак унаслідок дій О’Коррейна він був повністю виведений з ладу й більше ніколи не зможе літати. У ФБР кажуть, що напад на цей літак поставив під загрозу критично важливі військові операції.

Слідчі стверджують, що обвинувачений готував напад протягом кількох місяців: шукав в інтернеті інформацію про конструкцію літака C-130, а також координати, які допомогли б йому непомітно проникнути на територію аеропорту.

Крім того, він нібито оформив підписку на мобільний застосунок для відстеження польотів у реальному часі, зокрема військових літаків, а також замовив капсули з галієм — хімічною речовиною, яка може спричиняти корозію сталі та руйнувати алюміній, основний матеріал конструкції C-130.

«Це не був спонтанний акт вандалізму», — каже керівник нью-йоркського відділення ФБР Джеймс Барнакл.

У день інциденту він о 4:40 ранку подолав огорожу аеропорту та проник усередину літака C-130, який стояв на рульовій доріжці. Для цього він зламав запірний механізм задніх дверей екіпажу.

Щоб закрити вікна літака, чоловік використав гамаки екіпажу, залишивши відкритим лише лобове скло кабіни пілотів. Потім він забарикадувався всередині літака, закріпивши двері ременями, кронштейнами та гвинтами. Крім того, у напрямні дверей він помістив кулькові підшипники, змішані з епоксидною смолою, щоб унеможливити їх відкривання та закривання.

Протягом наступних кількох годин О’Коррейн завдав літаку значних пошкоджень: витягував, перерізав та виводив з ладу його ключові компоненти. Зокрема, за даними слідства, він перерізав пучки електричних дротів, перетиснув трубку системи рідкого кисню, пробив повітропроводи й розбив усі прилади в кабіні пілотів.

Прокурори стверджують, що якби О’Коррейн перерізав кисневу трубку замість того, щоб її перетиснути, це могло б призвести до вибуху літака.

Помітили його члени екіпажу самого літака, які відпочивали в іншому місці. Вони побачили О’Коррейна через незакрите лобове скло кабіни та повідомили службу безпеки. Згодом той видерся через люк на дах літака та почав бити сокирою по його зовнішній обшивці.