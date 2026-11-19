Під час публічної частини зустрічі із Сі Цзіньпіном Дональд Трамп заявив, вони обоє хочуть закінчення війни в Україні, і що скоро до них приєднається Путін, і вони продовжать це обговорення.

-Ми обоє хочемо допомогти в контексті війни між Росією та Україною. І хотіли б, щоб це закінчилося. Гадаю, я можу говорити від імені нас обох. І президент Путін має прибути сюди трохи пізніше, тож ми проведемо тристоронню зустріч, — сказав Дональд Трамп під час зустрічі із Сі Цзіньпіном.

А хто сказав, що Путін не хоче закінчення війни? Він хоче, але для нього закінчення війни – це капітуляція України. І, враховуючи останні заяви Пентагону, саме так Україна і має чинити. Тож цілком вірогідно, що після зустрічі на трьох вони повторять, що тепер вони не обидва, а вже троє хочуть закінчення війни. І все по колу.

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