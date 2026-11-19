Елбрідж Колбі, посадовець Міністерства оборони США, відповідальний за політику

Елбрідж Колбі стверджував, що удари України по глибокому тилу — зокрема нещодавня операція проти Керченського мосту — не приносять військової користі.

Як стало відомо виданню The Telegraph, головний стратег Пентагону залишив зустріч із європейськими союзниками після того, як розкритикував Україну за завдання ударів углиб території Росії.

Під час напруженого засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у Брюсселі у вівторок Елбрідж Колбі розкритикував Київ за ці атаки, заявивши, що вони мають незначну військову цінність.

Після цього американський посадовець достроково покинув засідання, не дочекавшись секретного брифінгу щодо воєнної ситуації від міністра оборони України.

Німецькі джерела повідомили The Telegraph, що поведінка Колбі викликала в них занепокоєння: склалося враження, ніби адміністрація Трампа фактично стала на бік Росії проти України та її європейських союзників.

Ця інформація з’явилася на тлі оголошення Великої Британії про передачу Україні 1000 безпілотників великої дальності — крок, що йде врозріз із критикою пана Колбі щодо допомоги українцям у завданні ударів по глибокому тилу Росії.

У четвер у Берліні відбудеться зустріч «коаліції охочих», співголовами якої стануть прем’єр-міністр Енді Бернем, а також його французький і німецький колеги. Мета зустрічі — посилити військову підтримку України з боку Європи та обговорити плани повоєнної відбудови країни.

Україна активізує кампанію ударів по глибокому тилу Росії, атакуючи ключові об’єкти з виробництва зброї та нафтової інфраструктури, щоб посилити тиск на режим Володимира Путіна.

У понеділок, під час однієї зі своїх найзухваліших операцій у глибокому тилу ворога, українці зруйнували частину Керченського мосту, що з’єднує Росію з окупованим Кримом. Цей міст тривалий час вважався символом влади Путіна як у самій Росії, так і на захоплених ним територіях.

Однак, як повідомило The Telegraph німецьке джерело, під час зустрічі у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у вівторок Колбі розкритикував Україну за удари по глибокому тилу, стверджуючи, що вони не дають жодної військової переваги.

Ця заява спантеличила присутніх на зустрічі німецьких, британських та інших європейських посадовців, оскільки, на їхню думку, удари по глибокому тилу Росії є військово ефективними та дестабілізують режим Путіна. На пресконференції після переговорів у вівторок міністр оборони Вес Стрітінг виступив на захист ударів України по глибокому тилу ворога, зазначивши, що вони «допомогли послабити військову машину Путіна, виграти час і врятувати життя».

Джерело в німецьких урядових колах повідомило виданню The Telegraph: «Під час відкритої частини засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) Колбі заявив, що США виступають проти ударів по глибокому тилу і не вбачають жодної військової доцільності в атаках на об’єкти глибоко на території Росії. Більшість учасників були спантеличені цим коментарем.

Колбі пішов одразу після свого виступу; він навіть не дочекався секретної презентації міністра оборони [України] [Євгена] Хмари, у якій чітко підкреслювалося, що удари по глибокому тилу Росії є важливим елементом ведення війни — вони вже мали і надалі матимуть величезний вплив».

Колбі разом із Стрітінгом, який виступив на захист ударів України по глибокому тилу. Фото: Getty Images / Omar Havana

Джерело мало на увазі слова Колбі, сказані під час зустрічі: мовляв, на думку Вашингтона, удари по глибокому тилу «не виявилися ефективними для наближення кінця війни» і не допомогли «стримати» просування російських військ на лінії фронту.

За словами німецького джерела, це виглядає іронічно, зважаючи на те, що США самі вдавалися до ударів по глибокому тилу під час своєї складної та хаотичної війни проти Ірану.

«Як американці можуть завдавати ударів по глибокому тилу [в Ірані], а потім критикувати країну, яка захищається від незаконного нападу, застосовуючи такі самі удари?» — повідомили вони.

Друге джерело підтвердило виданню The Telegraph, що пан Колбі залишив зустріч раніше. «Він пішов тоді ж, коли й преса», — повідомило The Telegraph джерело, яке перебувало в залі, додавши, що надалі інтереси США на зустрічі представляв Метью Вітакер, посол США при НАТО.

Зазначалося, що пан Колбі був змушений піти, аби встигнути на літак в аеропорту неподалік. Але після завершення своєї участі у зустрічі, близько 17:00 за місцевим часом, він ще провів пресконференцію в атріумі штаб-квартири НАТО, після чого вирушив до аеропорту.

Німецькі джерела висловили дедалі більше занепокоєння тим, що США за часів Дональда Трампа під час переговорів щодо України відстоюють російські позиції — попри те, що саме вони є фактичним лідером НАТО.

Одне з німецьких джерел зазначило: «Пан Колбі, безумовно, більше схилявся на бік Росії, ніж України. Адже зосередження військових зусиль виключно на лінії фронту та ударах по об’єктах середньої дальності позбавляє нас ключового інструменту, необхідного для того, щоб завадити Росії досягти оперативно-стратегічного успіху».

«У тій залі США були єдиною країною, яка підтримувала російський наратив, на відміну від України та решти коаліції».

У четвер Стів Віткофф і Джаред Кушнер, спеціальні посланці Дональда Трампа, приєднаються до близько 40 лідерів для переговорів із «Коаліцією охочих».

Джаред Кушнер, зять президента США, повідомив, що в центрі обговорення будуть повоєнні гарантії безпеки для України, а також план відновлення її зруйнованої війною економіки.

Очікується, що ця зустріч стане однією з наймасштабніших міжнародних подій, які коли-небудь приймала німецька канцелярія.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Міністр оборони Німеччини Пісторіус назвав “доволі дурною” критику Пентагону ударів України по РФ