Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Пентагон розкритикував удари України по об’єктах в РФ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтримав право України завдавати ударів по об’єктах у Росії. На засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат “Рамштайн”) у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі він відкинув критику міноборони США щодо українських атак углиб російської території, назвавши її недоречною та “доволі дурною”, пише DW.

За його словами, змість того щоб обговорювати удари України по нецивільних об’єктах у Росії, варто було би говорити про російські терористичні атаки на цивільну інфраструктуру України – системи енерго-, водо- та теплопостачання.

Рютте: Україна має робити все можливе для захисту від атак РФ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав позицію Пісторіуса, хоча й висловився стриманіше.

За його словами, всі в НАТО погоджуються з тим, що Україна має робити все можливе, аби захиститися від російських атак і витісняти росіян зі своєї території. Крім того, важливим і необхідним елементом є виведення з ладу російської військової машини.

Він також зауважив, що Росія під час війни проти України завдає ударів насамперед по цивільному населенню та інфраструктурі.

Заступник глави Пентагону розкритикував удари України по Wildberries

Раніше на тому ж засіданні заступник міністра оборони США з політичних питань Елбридж Колбі заявив, що удари вглиб Росії не сприяють завершенню війни або стримуванню просування російських військ на фронті.

“Такі удари, особливо по цивільній інфраструктурі, наприклад по об’єктах Wildberries, імовірно, зміцнили рішучість російського суспільства та готовність самого Кремля до ескалації”, – припустив Колбі, зарахувавши об’єкти російського маркетплейсу до цивільної інфраструктури.

Про російські удари по Україні, зокрема по містах і цивільній інфраструктурі, він у своєму виступі не згадував.

Колбі закликав союзників надавати Україні таку допомогу, яка насамперед дозволить утримувати лінію фронту та, де це можливо, просуватися вперед. За його словами, це завдання охоплює удари по російських силах на фронті та об’єктах, які безпосередньо забезпечують їхню діяльність. Він визнав, що удари по російській військовій машині можуть уповільнювати просування військ РФ.