Вибрати вид із вікна, не встаючи з ліжка, зможуть гості курорту, який будують поряд із румунським селом Саду у Південних Карпатах.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

П’ять окремих будинків повертатимуться на 360 градусів після натискання кнопки. Творці називають свій комплекс першим у світі курортом такого типу та планують відкрити його у липні наступного року.

Гості зможуть повернути котедж до лісу, гір або річки або налаштувати його так, щоб він йшов за сонцем. Кожна будівля обертатиметься повністю, разом із ванною кімнатою та меблями. Водночас, каналізація та електрика продовжать працювати.

Архітектори обіцяють гостям усамітнення — будиночки розташують за 30–50 метрів один від одного серед дерев. Кожен із них розрахований на одну пару.

Село Саду популярне серед мандрівників — воно відоме хвойними лісами та гірськими річками, а поблизу нього є кілька населених пунктів із традиційним розписом сільських будинків яскравими фресками.

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