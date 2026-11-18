Європейські спортивні федерації, які дозволять російським спортсменам брати участь у змаганнях під національними прапорами, не отримуватимуть фінансування з бюджету Євросоюзу.

Таке застереження планує запровадити Європейська комісія під час оголошення конкурсу на проєкти в межах програми Erasmus+. Новий набір заявок Брюссель може оголосити вже в середу, 18 листопада.

Про це повідомляє Українська служба «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

Erasmus+ — це головна програма Євросоюзу з фінансування освіти, навчання та молодіжних ініціатив. Щороку на неї виділяють близько 70 мільйонів євро. Хоча ця сума не є великою, для аматорського та місцевого спорту така підтримка має значення.

Крім того, важливим є сам символічний жест і відкритий протест. Подібним прикладом стало рішення заблокувати два мільйони євро та призупинити фінансування Венеційської бієнале після допуску до неї російських митців.

У липні група з дев’яти країн, серед яких була Польща, закликала запровадити фінансові санкції проти європейських спортивних федерацій, які дозволять російським і білоруським спортсменам брати участь у змаганнях.

Як повідомляло Інше ТВ, Фінляндія домагатиметься заборони на в’їзд російських спортсменів до ЄС через війну проти України