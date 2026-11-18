Згідно з матеріалами великого журналістського розслідування, німецький банк протягом багатьох років керував активами заможних російських клієнтів через свої підрозділи в Цюріху та Женеві. Серед них були й особи, про близькість яких до Володимира Путіна у банку було добре відомо.

Про це пише SWI, передає Інше ТВ.

Найбільший німецький банк Deutsche Bank багато років обслуговував російських олігархів через свої швейцарські підрозділи. Серед клієнтів були й особи, про зв’язки яких із президентом Росії Володимиром Путіним у банку було добре відомо. Про це йдеться у спільному розслідуванні кількох ЗМІ, які отримали доступ до мільйонів внутрішніх документів Deutsche Bank. У роботі над розслідуванням брали участь зокрема німецький журнал Der Spiegel, австрійська газета Der Standard, американська The New York Times і британська Financial Times.

Як повідомляє швейцарська газета Tages-Anzeiger, яка вивчила документи з погляду діяльності Deutsche Bank у Швейцарії, через підрозділи банку в Цюріху та Женеві обслуговувалися близько 20 російських олігархів. При цьому швейцарські офіси надавали особливі можливості для збереження конфіденційності банківської інформації. Судячи з документів, чинні у Швейцарії норми про банківську таємницю ускладнювали передачу відомостей про клієнтів не лише третім особам, а часом навіть обмін такою інформацією між підрозділами самого Deutsche Bank у різних країнах.

Серед оприлюднених документів є матеріали більш як десятирічної давності. Як випливає із матеріалів розслідування, швейцарські підрозділи Deutsche Bank у деяких випадках відмовлялися надавати відомості про своїх клієнтів колегам за кордоном, посилаючись на вимоги законодавства про банківську таємницю. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року виникли й юридичні розбіжності щодо передачі клієнтських даних американській владі. Лише у березні 2022 року Deutsche Bank вдалося знайти правовий механізм, який дозволив передати їм хоча б частину запитаної інформації.

Deutsche Bank: «Справи давно минулих днів…»

Розслідування виявило інші обставини діяльності цього найбільшого німецького банку. Зокрема документи свідчать про те, що незадовго до початку повномасштабної війни Росії проти України Deutsche Bank ще розраховував розширювати свій бізнес на російському ринку. Крім того, як повідомляють видання, що брали участь у розслідуванні, банк розробляв для заможних клієнтів спірні схеми податкового планування. Згідно з опублікованими матеріалами, співробітники німецького банку неодноразово ігнорували внутрішні попередження, прагнучи зберегти вигідні, але потенційно проблемні угоди або залучити нових клієнтів.

При роботі з заможними і впливовими людьми вимоги законодавства, які зобов’язують банки ретельно перевіряти нових клієнтів, застосовувалися недостатньо суворо. Йдеться про процедури Know Your Customer (KYC), що передбачають встановлення особи клієнта, перевірку походження його коштів та оцінку пов’язаних з ним ризиків. Автори розслідування також стверджують, що у гонитві за прибутком банк приділяв недостатньо уваги внутрішньому контролю. Зокрема, контрольні процедури спрощувалися або проводилися не в повному обсязі для того, щоб скоротити витрати і не створювати перешкод для співробітників, які займалися торговими операціями на фінансових ринках.

У документах містяться і нові подробиці ділових відносин Deutsche Bank з американським фінансистом Джеффрі Епштейном (Jeffrey Epstein), засудженим за сексуальні злочини, нинішнім президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump), а також австрійським підприємцем Рене Бенком (René Benko). Коментуючи результати журналістського розслідування у вівторок, 17 листопада 2026 року, Deutsche Bank заявив, що йдеться про проблеми та події, що мали місце багато років тому. За твердженням банку, відтоді він суттєво змінився і сьогодні є вже іншою фінансовою організацією.

Як повідомляло Інше ТВ, у 2019 році німецький Deutsche Bank оштрафували на $16 млн за працевлаштування дітей російських чиновників