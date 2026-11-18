Інцидент стався 15 листопада близько 04:00 на автодорозі поблизу села Благодатне Первомайського району. До відділення поліції №1 Первомайського райвідділу звернувся 34-річний представник одного з товариств із заявою про те, що невідома особа побила його та відібрала сумку із ноутбуком, гаманцем, банківським картками та документами.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, на місці поліції поліцейські з’ясували, що через дорожньо-транспортну пригоду, яка сталась напередодні за участі вантажного автомобіля товариства, заявник вночі чекав у своєму авто на прибуття спецтехніки, яка мала забрати несправний транспортний засіб. І став жертвою нападу.

У ході проведення першочергових слідчих та оперативно-розшукових заходів правоохоронці за підтримки аналітиків управління кримінального аналізу обласного главку поліції, проаналізувавши записи з камер відеонагляду, у тому числі під’єднаних до системи «Безпечне місто», встановили особу нападника та його місцезнаходження. Ним виявився 29-річний мешканець Південноукраїнської громади.

Поліцейські з’ясували, що фігурант разом зі знайомими їхав на своєму автомобілі та помітив на узбіччі дороги мікроавтобус, у салоні якого перебував водій.

Зупинивши свій транспортний засіб, молодик підійшов до автівки та вимагав, щоб керманич відчинив пасажирські двері. Отримавши відмову, нападник каменем розбив скло пасажирських дверей, відчинив їх та наніс заявнику ударів руками по обличчю. Від отриманих ударів потерпілий знепритомнів. Потім фігурант витягнув чоловіка з салону авто та вдарив ще ногою у живіт. Скориставшись безпорадним станом водія, нападник забрав із салону сумку з ноутбуком, гаманцем, банківськими картками і документами та втік. Коли потерпілий прийшов до тями, звернувся по допомогу до поліції.

Слідчі затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили речові докази. Відібране майно заявника поліцейські розшукали неподалік місця скоєння злочину, нападник усе викинув.

Слідчі за процесуального керівництва Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу (розбою) та проникнення у інше сховище, вчиненому в умовах воєнного стану.

Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Триває досудове розслідування.

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