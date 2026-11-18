Вчора, 17 листопада, відбулося 37-е засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», скликане Великою Британією та Німеччиною, які співголовують на «Рамштайні».

Про ключові рішення партнерів повідомляє Міністерство оборони України, передає Інше ТВ.

Так, Данія підтвердила виділення пакета допомоги, до якого увійшли €200 млн на критично важливі засоби протиповітряної оборони. Також виділила новий оборонний пакет для України вартістю €645 мільйонів. Кошти будуть спрямовані на закупівлю ударних безпілотників (зокрема українського виробництва), боєприпасів для F-16, а також українських дронів-перехоплювачів і реалізацію ініціативи PURL. Крім того, Данія спрямовує кошти, отримані як відшкодування від Європейського фонду миру, на подальшу підтримку України.

Велика Британія — £240 млн на ППО: зокрема перехоплювачі, ракети LMM, а також радари.

Нідерланди — зимовий пакет на €500 млн. Новий внесок у PURL цього року, а також внесок у ініціативу «Лінія дронів».

Німеччина — раніше оголошений пакет допомоги у розмірі €1 млрд з фокусом на протиповітряну оборону. Він включає системи IRIS-T, радари, дрони-перехоплювачі, інтеграції ракет IRIS-T в системи NASAMS, 20-мм боєприпаси для F-16. Німеччина також спрямовує кошти, отримані як відшкодування від Європейського фонду миру, на подальшу підтримку України. Оголошений новий внесок у PURL у розмірі $300 млн. Поставки далекобійних снарядів, засобів РЕБ, морських дронів, ракет калібру 70 мм. Також будуть закуплені БпЛА middle-strike та deep-strike спільного виробництва.

Норвегія — загальний пакет підтримки на близько $800 млн. Зокрема $150 млн на ППО, у тому числі ПЗРК; $300 млн на PURL; $300 млн на закупівлю українських дронів для Сил оборони. А також до €11 млн на засоби протидії реактивним «шахедам».

Канада — до C$45 млн на закупівлю ракет через Чеську ініціативу: AIM-7, Р-73 та Р-27 (додатково до раніше оголошеного внеску у розмірі С$75 млн на артилерійські боєприпаси збільшеної дальності). Загальний внесок Канади у Чеську ініціативу у 2026 році становить С$120 млн. Додатково Канада передасть оптичні системи канадського виробництва в рамках програми FrankenSAM. Також Канада поставить 20-мм авіаційні боєприпаси. Окрім того, надасть зимове спорядження та продукти харчування для українських воїнів.

Бельгія — 10 винищувачів F-16 для України до кінця 2026 року. Загальна підтримка у розмірі €1,1 млрд у цьому році, включно з €100 млн на PURL. У 2027 році має намір спрямувати €1 млрд на військові потреби України. Також запланована передача ракет ППО, 70-мм боєприпасів, 20-мм боєприпасів для F-16.

Литва — €250 млн військової допомоги на 2027 рік, що складає понад 0,25% від її ВВП. Також заплановані внески у проєкти українського ОПК.

Естонія — зобов’язання на 2027 рік: не менше 0,25% ВВП на підтримку України. Також готується спрямувати €15 млн на спільні промислові проєкти.

Люксембург — спрямує €25 млн на PURL до кінця цього року.

Франція — поставка антибалістичної РЛС GF300 Thales. До кінця 2026 року заплановані до передачі 2 літаки Mirage 2000-5F, авіабомби AASM Hammer 250 за кошти Норвегії та Німеччини, 30-мм боєприпаси до Mirage та інше авіаційне забезпечення за рахунок кредиту ЄС.

Швеція — пакет допомоги на $71 млн, у тому числі підтримка PURL ($20 млн) та Чеської ініціативи ($18 млн).

Іспанія — додатковий пакет на більше ніж €400 млн, до якого увійдуть, зокрема, дрони та артилерійські снаряди. Заплановані поставки ракет IRIS-T.

Фінляндія — підтвердила спрямування двох пакетів загальним обсягом €291 млн, до яких увійдуть, зокрема, засоби ППО. Готується наступний пакет, а також внесок у PURL у розмірі €40 млн.

Португалія — внесок €50 млн на PURL, €1 млн на NSATU Trust Fund, €3 млн на NATO CAP.

Україна дякує всім учасникам «Рамштайну» за послідовну підтримку.

«Кожне рішення, ухвалене під час засідання, має практичне значення для нашої оборони та стійкості. Цієї зими наш найбільший пріоритет — це захист неба. росія продовжує свій повітряний терор, і тому для нас важливо, що в рамках пакетів підтримки були оголошені внески для посилення ППО», — наголосив Міністр оборони України Євгеній Хмара.

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