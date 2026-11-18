Експерт-криміналіст Майкл Фрімен заявив, що вважає смерть засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна у в’язниці результатом убивства, а не самогубства. В інтерв’ю BBC Newsnight він сказав, що дійшов висновку, що Епштейна задушили, найімовірніше, ззаду.

Епштейна знайшли мертвим у в’язниці Нью-Йорка 10 серпня 2019 року, коли він очікував суду за обвинуваченнями в секс-торгівлі людьми.

Експерт, який проводив розтин, дійшов висновку, що травми Епштейна відповідали версії самогубства і що не було слідів поранень, яких можна було б очікувати, якби смерть настала внаслідок убивства.

Докторка Барбара Семпсон, яка очолювала службу судово-медичної експертизи під час розтину Епштейна і дійшла висновку, що він вчинив самогубство, раніше заявляла: “Я повністю підтримую наш висновок щодо причини та обставин смерті пана Епштейна”.

BBC звернулася до Семпсон по додатковий коментар.

Професор Майкл Фрімен працював експертом із визначення причин смерті для генеральних прокурорів у США у справах про смерть людей під час перебування під контролем поліції, зокрема у справі Джорджа Флойда в Міннесоті.

Він опублікував своє дослідження та матеріали нью-йоркської служби експертизи після презентації своїх висновків у Лондоні в понеділок увечері.

Фрімен, який не бачив тіло особисто, ґрунтував свої висновки на матеріалах справи та фотографіях із судово-медичного звіту, які йому надав брат Епштейна Марк Епштейн.

Марк Епштейн послідовно стверджував, що його брата вбили.

Фрімен наголосив, що його аналіз є незалежним і що він не отримував грошей від Марка Епштейна. Водночас його дослідження не проходило процедуру незалежного наукового рецензування.

Він сказав BBC, що, на його думку, є ознаки нападу на Епштейна, зокрема значний крововилив у ліве плече та травми, які, ймовірно, відповідають удару в обличчя.

Фрімен заявив, що, на його думку, наявні докази найбільше відповідають версії задушення за допомогою зашморгу або іншого предмета, після чого той самий предмет, імовірно, використали, щоб підвісити тіло до двоярусного ліжка.

За його словами, над слідом від зашморгу на шиї Епштейна нібито видно сліди нігтів, що “відповідає версії задушення, особливо ззаду, а також спробі жертви зняти зашморг із шиї”.

“Травми і як знайшли тіло не узгоджуються між собою. Тому залишається лише одне пояснення: смерть настала внаслідок убивства”, – додав він.

Судово-медичний експерт, який проводив розтин, фактично заперечив ці заяви. Він повідомив Офіс генерального інспектора Міністерства юстиції США, що травми Епштейна більше відповідають і вказують на самогубство через повішення, а не на вбивство шляхом удушення. І додав, що не було захисних поранень, характерних для жертв удушення.

Підпис до фото,Епштейна знайшли мертвим у в’язниці Нью-Йорка, коли він очікував суду за обвинуваченнями в секс-торгівлі людьми

Фрімен сказав, що в розслідуванні смерті через повішення у місці позбавлення волі він очікував би наявності фотографії тіла до того, як його зняли.

Згідно з розслідуванням Міністерства юстиції США щодо перебування Епштейна у в’язниці, охоронець, який знайшов його, одразу покликав колегу на допомогу, опустив тіло Епштейна на підлогу та почав реанімаційні заходи.

У звіті Міністерства юстиції також зазначено, що за місяць до смерті Епштейна ненадовго помістили під нагляд через ризик самогубства.

На запитання, хто міг убити Епштейна, якщо його інтерпретація доказів правильна, Фрімен відповів, що “не має жодного уявлення”.

“Я не маю щодо цього жодної думки. Це не входило до жодного розслідування, яке я проводив”, – сказав він.

На зауваження, що такі погляди можуть нагадувати теорії змови, Фрімен відповів: “Я маю розкіш сказати: не вірте мені на слово, нехай усі самі це переглянуть”.

“Якщо ви й далі вважаєте мене прихильником теорій змови, тому що я дивлюся на те, що виглядає як удушення, і кажу, що, на мою думку, це удушення, а не повішення, то покажіть мені, де саме я помилився, – наполягав він. – Я повністю відкритий до цього. Я науковець. Мені цілком цікаво почути обґрунтовані теорії інших людей”.

У 2008 році Епштейна засудили за схиляння неповнолітньої до проституції, після чого його внесли до реєстру сексуальних злочинців. Завдяки угоді зі слідством він уникнув суворого тюремного покарання.

За одинадцять років Епштейну висунули обвинувачення в організації мережі неповнолітніх дівчат для сексуальної експлуатації. У 2019 році він очікував суду, коли його знайшли мертвим у Федеральному центрі тримання під вартою Metropolitan Correctional Center у Нью-Йорку.