У Римі відмовились надавати майданчик для проведення фестивалю сучасного російського кіно, запланованого на 21-23 листопада. Про це повідомила віце-президентка Європарламенту Піна Пічерно у своєму Х.

Дізнавшись про організацію заходу, чиновниця негайно звернулась до прем’єрки Італії Джорджі Мелоні, міністра культури Алессандро Джулі та міністра внутрішніх справ Маттео П’янтедозі з вимогою не дозволяти транслювати пропагандистські наративи через кінематограф у центрі Європи, пишуть Українські новини.

“Рада повідомити, що покази путінської пропаганди, заплановані на найближчі дні в кінотеатрі Barberini, скасовані”, – поділилась вона результатом своїх звернень.

Свою позицію вона пояснила незгодою з переглядом фільмів, які знімаються в умовах кремлівського режиму, в той час, як цей режим тероризує мирних людей, вбиває, саджає в тюрми, намагається захопити нові землі.

“В ім’я українців, вільних і демократичних росіян, а також усіх тих, хто — сьогодні, як і в минулому, — відмовляється схилятися перед воєнними злочинцями”, – резюмувала Пічерно.

Зазначається, що у самому кінотеатрі Barberini відмову надати залу організаторам заходу пояснили міркуваннями безпеки глядачів і співробітників. Також там зауважили, що відповідний захід йде у розріз із саекціями ЄС проти РФ. У компанії наголосили, що рішення “не спрямоване проти російської культури”.

Фестиваль російського кіно організували Міністерство культури Росії, посольство Росії в Італії та “Російський дім” у Римі – представництво Росспівробітництва, проти якого ЄС запровадив санкції. Кінопоказ передбачав трансляцію таких “шедеврів”, як “Чебурашка 2”, “Ангели Ладоги”, “Цинга”, «Авіатор» і “Фіннік 2”. Також були анонсовані зустрічі із творцями картин, у тому числі режисером фільму “Авіатор” Єгором Кончаловським.