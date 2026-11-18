Сьогодні президент США Дональд Трамп прибув до китайського Шеньчженя, і його зустрів особисто глава Китаю Сі Цзіньпін.

Вчора Путіна зустрічали там набагато скромніше. В аеропорту китайського Шеньчженя Володимира Путіна зустрів Цай Ці — п’ятий за рангом член вищого керівництва Комуністичної партії Китаю та керівник апарату Сі Цзіньпіна. Сам голова КНР Сі Цзіньпін зустрічати його в аеропорту не виходив.

Зате потім Сі Цзіньпін словесно погладив Путіна, заявивши таке:

-Під твердим керівництвом президента Путіна та моїм власним китайсько-російські відносини залишаються непохитними, немов гора, попри зміну обставин; вони продовжують розвиватися, спрямовані в майбутнє.

Ми забезпечили більшу стабільність і визначеність у світі, що характеризується турбулентністю та змінами, а також створили модель відносин нового типу між великими державами — модель, що ґрунтується на рівності, взаємній повазі, взаємній довірі, співпраці та взаємній вигоді, – сказав лідер компартії Китаю.

Про рівність, повагу і довіру – це перебір, а про вигоду – правда. З обох сторін.

Почекаємо, що він скаже Трампу, і скільки правди буде у компліментах на його адресу.