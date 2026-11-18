6 листопада в місті Амстердам в межах підсумкового заходу міжнародного проєкту CitiObs відбулися презентації практичних результатів діяльності громадських екологічних обсерваторій, наповнені взаємним навчанням та обміном досвідом між командами з різних куточків світу. Захід проходив у форматі Citizen Observatory Showcase, що передбачав презентації практичних кейсів, тематичні дискусії, демонстрацію розробок та безпосередню взаємодію з учасниками міжнародної спільноти громадянської науки.

Українська команда MykoDovkillia з Миколаєва представила свій досвід в межах презентаційного блоку Marketplace Round 2, повідомляє Національний екологічний центр України.

Команда представила презентацію про діяльність української громадської екологічної обсерваторії, основні напрями роботи, результати співпраці з громадами та реалізацію освітніх і дослідницьких заходів. У виступі було висвітлено практичні приклади залучення жителів до громадського екологічного моніторингу, організації спостережень за станом довкілля, співпраці з освітніми установами, дітьми та молоддю.

Особливе місце посіли ініціативи, спрямовані на дослідження екологічних наслідків війни та формування екологічної свідомості через безпосередню участь у дослідницькій діяльності.

Було продемонстровано, що навіть за умов воєнного стану, постійних безпекових загроз та обмежених ресурсів українські громадські обсерваторії, українські діти та молодь продовжують проводити дослідження. Представлені результати викликали значний інтерес міжнародної аудиторії, адже іноземним партнерам дуже важко уявити як можна проводити таку діяльність під обстрілами, вчитися в укриттях та ще й показувати такі результати.

Важливою складовою української презентації стала демонстрація шкільних дослідницьких проєктів, програмних рішень, розроблених дітьми на основі платформи Arduino, які дають змогу здійснювати вимірювання та демонструвати принципи роботи системи екологічного моніторингу.

Особливу увагу було приділено проєкту «Система моніторингу лиманних акваторій», який розробив та представив школяр Михайло Тимченко. В проєкті поєднано практичне дослідження водних екосистем, використання технології риф болів, технічних засобів моніторингу та ГІС технології.

Досвід команди НЕЦУ показує, що діти та молодь можуть бути не лише учасниками освітніх заходів, а й повноцінними учасниками дослідницького процесу та міжнародних проєктів, які працюють із сучасними технологіями та долучаються до вирішення актуальних екологічних проблем.

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