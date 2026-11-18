Внаслідок атаки є пошкодження житлового сектору в одному з районів міста.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

-Одразу після повідомлення про наслідки на місце виїхали працівники адміністрації району. Обстежують територію, спілкуються з мешканцями та фіксують пошкодження, щоб люди могли отримати необхідну допомогу.

За попередньою інформацією, пошкоджено три приватні будинки, дві господарчі споруди та два автомобілі. Ще у семи приватних будинках вибито вікна.

Зараз визначаємо обсяг необхідних робіт і потребу в робочих бригадах, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки.

Також наслідки атаки зафіксували на території одного з дитячих садочків міста. Будівля закладу та всі вікна залишилися цілими. Прилеглі житлові будинки, за результатами візуального огляду, також без пошкоджень.

На щастя, інформації про постраждалих наразі немає, – зазначив Сєнкевич.