Компанія Джареда Кушнера, зятя президента США, і Сербія невдовзі розірвуть контракт на будівництво готелю на місці Генштабу в Белграді, який у 1999 році розбомбили війська НАТО.

Про це повідомляє сербський журнал Vreme з посиланням на джерело у владі та TVP World, передає Громадське.

Співрозмовник повідомив, що і Сербія, і компанія Affinity Partners Кушнера не мають один до одного жодних претензій, тому сторонам не загрожують штрафи.

Міністерка з питань будівництва Сербії Александра Софронієвич сказала, що влада ухвалила це рішення ще в серпні, але процес буде офіційно закінчено на початку наступного тижня.

Контракт на 500 мільйонів доларів, який передбачав будівництво готелю, казино й житлового комплексу на місці Генштабу, підписали ще у травні 2024 року, після чого його схвалив уряд.

Affinity Partners Кушнера, яка мала здійснювати будівництво, вийшла з угоди у грудні 2025 року — через місяць після того, як парламент Сербії схвалив законопроєкт, який позбавляв будівлю колишнього Генштабу захисту як пам’ятки культури й дозволяв знести її, а на її місці хотіли побудувати готель під брендом Trump.

Це призвело до кримінального провадження проти міністра культури Сербії Ніколи Селаковича — соратника колишнього президента країни Александра Вучича. Селаковича підозрювали у підробленні документів, щоб позбавити будівлю Генштабу статусу памʼятки.

Будівлю Генерального штабу в Белграді звели у 1960-х роках, і деякі експерти вважали її шедевром модерністської архітектури періоду після Другої світової війни. У 1999 році будівлю зруйнували авіаудари НАТО під час військового конфлікту в Косово.

І проте проєктів Кушнера протестують не тільки в Сербії. Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, влітку в Албанії тривали масштабні протести через будівництво елітного курорту, пов’язаного із зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.