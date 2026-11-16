Сьогодні президент США Дональд Трамп під час прес-підходу, відповідаючи на запитання журналістів заявив, що Путін, схоже, “відступає.

Трампа запитали, що має статися, щоб Путін відступив від України.

-Путін дещо відступає щодо України. Він міг би діяти набагато жорсткіше. Відверто кажучи, він відступає, – сказав Трамп.

А ось щодо зниження швидкості військового аналога Starlink, тут все стабільно – він знову не в курсі.

Репортер запитав його: Чому використання Starlink в Україні обмежене?

– Я про це не чув, – сказав Трамп.