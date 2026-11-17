Заступник очільника Пентагону Елбрідж Колбі вважає ефективними українські удари середньої дальності, спрямовані на підтримку оборони на фронті.

«Успішна українська оборона, яка не дозволяє противнику просуватися вперед, суттєво зменшує вигоди, на які Москва може розраховувати від продовження війни», – зазначив він на відкритті 37-ї зустрічі у форматі «Рамштайн» у Брюсселі.

Натомість американський посадовець критично відгукнувся про діпстрайки, що вражають цілі в глибокому тилу Росії. Він не вважає, що це наближає завершення війни – радше навпаки, передає Радіо Свобода.

«Публічна дискусія зосереджується на видовищності ударів великої дальності, покликаних завдати болю російському населенню. За нашою оцінкою, такі удари не були ефективними для наближення завершення війни й не сприяють стримуванню російського просування на фронті. Ба більше, такі удари, особливо ті, що спрямовані проти цивільної інфраструктури, як-от Wildberries, імовірно, навіть зміцнили рішучість російського суспільства та готовність самого Кремля до ескалації», – підкреслив Елбрідж Колбі.

Заступник глави Пентагону також наголосив, що баланс переваг у завданні ударів великої дальності цілком може бути на боці Москви, водночас, за його словами, це не означає, що Україна має воювати зі зв’язаними руками.

«Ми повинні чітко розуміти, що наша підтримка має бути зосереджена на посиленні здатності України утримувати лінію фронту і, де це можливо, просуватися вперед… Але відповідно до цього підходу удари по російській військовій машині також можуть сприяти уповільненню просування Росії на фронті», – зазначив Колбі.

Топпосадовець США наголосив, що президент Дональд Трамп і його адміністрація залишаються відданими завершенню війни в Україні на умовах, що забезпечать тривалий мир. Але, наголосив Колбі, слід бути готовими до того, що конфлікт триватиме.

«Україні буде потрібне значне фінансування для продовження ініціативи PURL… Однак основна відповідальність за це лежатиме на плечах Європи», – наголосив він.

Колбі закликав європейських союзників прискорити розвиток оборонної промисловості, орієнтуючись насамперед на потреби військових, а не на внутрішні економічні інтереси. Він застеріг Європу від створення бар’єрів для трансатлантичної оборонної співпраці та наголосив, що такі обмеження не принесуть користі передусім самим європейцям.

Водночас війська РФ продовжують завдавати ударів по Україні, зокрема по енергетичній інфраструктурі, складах та логістичних компаніях. Як вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW), Росія використовує свою кампанію ударів взимку 2026–2027 років для підриву енергетичної безпеки України та дезорганізації життя цивільного населення – це підкреслює нагальну потребу України в засобах, які дозволили б захищатися від російських масованих ударів, а також послаблювати здатність Росії їх завдавати.