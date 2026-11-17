Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника СБУ Олександра Поклада.

Про що йшла мова, на своєму телеграм-каналі коротко поінформував очільник української держави.

«Обговорили бойові операції Служби, які готуються зараз, та визначив пріоритетні. Поклад запропонував комплекс внутрішніх рішень, які можуть посилити СБУ. Доручив підготувати відповідний системний план. Є відповіді й на вагомі кадрові питання. Дякую всім у Службі безпеки України, хто воює і працює справді заради національних інтересів України і безпеки нашої держави», – зазначив Президент.

Як повідомляло Інше ТВ, Зеленський провів велику зустріч із силовиками та дипломатами – обговорювали обмін військовополоненими та перемовини з рф (ФОТО)