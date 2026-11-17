Сьогодні вранці після української атаки відбувся обвал конструкцій Кримського мосту: впав арковий проліт автомобільної частини завдовжки понад 270 метрів. Експерти CNN припустили, що Україна могла обрати для атаки саме цей час невипадково. Вони звернули увагу на те, що операція відбулася за кілька днів до історичного тристороннього саміту лідерів США Дональда Трампа, Китаю Сі Цзіньпіна та Росії Владіміра Путіна, пише Zn.ua.

“Кремль прагнув зобразити ці переговори як «Нову Ялту» на честь конференції 1945-го, на якій радянський лідер Йосип Сталін ефективно перекроїв глобальну карту сфер впливу союзних держав, — йдеться у матеріалі. — Атака на міст робить Ялту, місто в анексованому Криму, фактично недоступною з материкової Росії, принаймні до тих пір, поки обʼєкт не буде відремонтовано”.

У BBC удар по мосту назвали спробою Києва збільшити політичну вартість війни для Путіна та, за прикладом CNN, звернули увагу на час операції.

“Атака відбувається у важливий час, перед зустріччю Путіна з лідерами Китаю та США. Це може зіпсувати йому момент тріумфу“, — пишуть експерти видання. До того ж, за їхніми оцінками, цього разу наслідки ударів по об’єкту набагато серйозніші, ніж під час попередніх операцій.

Аналітик фінського OSINT-проєкту Black Bird Group Еміль Кастехельмі вважає, що автомобільну частину мосту не відновлять до кінця війни. Також він звертає увагу на серйозне пошкодження опор та припускає, що розвʼязати логістичні проблеми росіяни можуть спробувати за допомогою паромів, проте невідомо, скільки з них зараз у робочому стані.

Старший аналітик британської компанії з морської безпеки Ambrey Томас Алекса припустив, що росіяни можуть спробувати витягти зруйновану арку з води, проте це завдання не з легких. Тим часом депутат парламенту Норвегії Петер Фрьоліх, відомий своєю активною підтримкою України та заснуванням волонтерської організації Fritt Ukraina, вказав на досі неозвучений результат цієї операції — обвал мосту ускладнить не лише військові поставки, а й обмежить незаконний туризм на півострів.

“Амбіції Путіна зруйновані”, — зауважив Фрьоліх.

В Інституті вивчення війни США також повʼязують атаку України з необхідністю завадити росіянам використовувати основні наземні лінії зв’язку (GLOCs) для забезпечення угруповань, які воюють у Херсонській та Запорізькій областях і критично залежать від постачання через окупований півострів. Кримський міст сам по собі є головною ланкою цієї мережі, до якої, крім нього, входять також автотраси, залізниці, мости, тунелі та переправи.

“Удар України по Керченському мосту демонструє нездатність Росії захищати стратегічні об’єкти, які є критичними як для російської економіки, так і для військової логістики”, — зазначили експерти.

Нагадаємо, вранці 17 листопада після двох серій ударів ЗСУ дронами та ракетами обвалився арковий проліт автомобільної частини Кримського мосту завдовжки понад 270 метрів. Це призвело до зупинки автомобільного та залізничного — рейкове полотно теж зазнало пошкоджень — руху, а також судноплавства між Чорним та Азовським морями. Президент Володимир Зеленський згодом повідомив, що цю операцію готували кілька тижнів: спочатку на півострові вивели з ладу системи ППО, РЕБ і т.д., і лише після цього СОУ атакували обʼєкт. Тим часом прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков спробував з оптимізмом оцінити те, що з обережністю можна назвати початком кінця архітектурного надбання росіян, — заявив, що після відновлення міст стане ще кращим.

Це — четверта операція України проти Кримського мосту. Попередні атаки відбувалися у 2022-му, 2023-му та 2025-му роках. Під час першої операції Сили оборони використали автомобіль із 21 тонною вибухівки в тротиловому еквіваленті, через рік вони запустили по обʼєкту два бойові дрони Sea Baby, а ще через два роки — підірвали підводну частину. РФ намагається захистити міст: навесні 2024-го вона встановила вздовж нього бонові загородження та посилила ППО. Проте партизани повідомляють, що обʼєкт осипається і потребує екстреного ремонту.