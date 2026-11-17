Америка погодила з Москвою розширення тристороннього формату перемовин і включення європейських представників, зокрема Е5 – Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, а також Єврокомісії, Євроради і НАТО

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

“Готуємо обмін військовополонених: це була одна з найважливіших домовленостей тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі.

Також сьогодні разом з нашою дипломатичною командою України, керівниками розвідки та СБУ, Головнокомандувачем ЗСУ, учасниками перемовин визначили пріоритети на наступну зустріч у Берліні цього тижня – з європейськими та американськими партнерами – і форматів з росіянами.

Перше: Україна передасть Американській стороні наші пропозиції щодо обміну, каналами розвідки вже комунікуємо. Україна готова забезпечити результат уже найближчими тижнями. Строки реалізації цієї домовленості залежать від темпу російської сторони і комунікації Американської команди з ними.

Друге: обговорили параметри звільнення цивільних заручників, які досі утримуються в Росії. Деякі з них – ще з часу до повномасштабної війни.

Третє: була доповідь щодо гуманітарної операції в Олешках і надання допомоги нашим громадянам, які були евакуйовані на підконтрольну територію. Україна запропонувала ще 10 пунктів на тимчасово окупованій території Херсонської і Запорізької областей, які потребують аналогічної гуманітарної операції. Наша команда буде обговорювати це з Американськими посередниками.

Четверте: важливо, що Америка погодила з Москвою розширення тристороннього формату перемовин і включення європейських представників, зокрема Е5 – Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, а також Єврокомісії, Євроради і НАТО. Україна координується з усіма нашими партнерами в Європі, і ми продовжимо працювати на всіх рівнях, щоб Європа була сильною учасницею перемовин, як ми про це і домовились з Америкою.

Пʼяте: визначили порядок спільної роботи з партнерами за ключовими питаннями, які стосуються закінчення цієї війни, гарантування безпеки України і тривалого миру, спроможностей для відновлення України та подальшого розвитку. Затвердив завдання команді на наступні тижні. Слава Україні!”