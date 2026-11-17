Нагороду президентці Європейського парламенту сьогодні, 17 листопада, вручив спикер Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Про це він написав у соцмережах, передає Інше ТВ.

«Сьогодні у Брюсселі вперше в історії Верховної Ради України вручив золоту медаль імені Анни Київської. Її першою лауреаткою стала Президентка Європейського Парламенту Роберта Мецола — великий і щирий друг України.

Це особлива нагорода, якою відтепер щороку відзначатимемо найвідданіших друзів і партнерів нашої держави. Вона є символом вдячності Українського народу тим, хто у найскладніші часи залишається поруч із нами не лише словами, а й конкретними діями», – зазначив Руслан Стефанчук.

Він нагадав, що Роберта Мецола відвідала Київ після початку повномасштабного вторгнення – 1 квітня 2022 року.

«Відтоді Роберта Мецола залишається одним із найпослідовніших голосів підтримки нашої держави. Її особисте лідерство, зусилля зі згуртування Європейського Парламенту навколо України, підтримка нашої боротьби та європейського майбутнього мають надзвичайне значення.

Для Роберти Україна — не просто питання політичного порядку денного. Це питання принципів, цінностей і справжньої людської солідарності.

Дорога Роберто, дякую тобі за сміливість, принциповість і справжню дружбу. За те, що у найважчі для України часи ти була і залишаєшся поруч. За те, що не просто говориш про європейські цінності, а захищаєш їх разом із нами.

Нехай ця медаль завжди нагадує тобі про нашу вдячність і про особливий зв’язок, який назавжди поєднав тебе з Україною», – наголосив спікер ВР.

Як повідомляло Інше ТВ, у лютому 2026 року Президентка Європарламенту Мецола підписала угоду про надання Україні кредиту на 90 млрд євро